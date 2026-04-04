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國民黨主席鄭麗文將於4月7日展開6日訪中行，預料將和中國共產黨總書記習近平進行「鄭習會」，繼日前請益立法院前院長王金平後，鄭麗文昨隨後再拜會曾6度訪陸的黨前主席吳伯雄。會後國民黨發出新聞稿，稱吳伯雄表示支持鄭麗文的訪陸行，更盼黨內團結為鄭麗文出訪做後盾。國民黨昨晚釋出鄭麗文和吳伯雄的合影，吳伯雄說， 「兩岸絕不能動武」，民進黨「抗中保不了台，台獨只會毀台」，國民黨給予兩岸一個和平發展的環境。但現在訪問大陸的形勢，比2005大陸通過《反分裂國家法》時還嚴峻。吳伯雄指出，他知道有若干聲音對出訪時機有所保留，但近期輿論顯示，這些聲音已慢慢收斂，黨內團結為鄭主席成功出訪做後盾。吳伯雄也表示，在野黨沒有公權力，期許在鄭主席的努力下，國民黨能重返執政，才能夠撥亂反正，走回正確的兩岸發展路線。「祝你一定要成功，非成功不可！」鄭麗文說，次訪問大陸，國民黨大多數人不但認同，而且希望能夠全力以赴。這次大陸行最主要的是要擴大和建立兩岸締造和平關係的共同願望，也代表台灣2,300萬人追求的和平目標，合乎人民福祉，但必須2028年國民黨重返執政後，才能夠真正落實，這是今後兩年要努力的目標