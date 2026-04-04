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▲Jisoo作為DIOR品牌大使，親手準備名牌包送給公司員工，贏得員工好感同時也成功再次為品牌宣傳。（圖／Jisoo IG@sooyaaa__）

Jisoo當老闆DIOR人人有份 總價破千萬

Jisoo身兼品牌大使 回饋團隊不手軟

韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo近年積極拓展個人事業版圖，於2024年成立個人經紀公司BLISSOO後，正式以企業經營者身分重新出發。近日她再度成為話題焦點，原因是被爆出對員工祭出超狂福利，直接送上高價精品作為獎勵。消息曝光後迅速在網路引發討論，不少網友直呼：「這種老闆哪裡找！」甚至不少粉絲跟網友紛紛喊話：「我也想投履歷！」Jisoo在2024年選擇跟「YG娛樂」簽下個人約後，成立個人經紀公司以來跨足演藝圈多個領域，成績斐然。此次Jisoo送給員工的禮物是精品品牌DIOR的包包，且並非象徵性贈送，而是幾乎每位員工都能獲得一只，從員工分享的照片來看，包款單價多落在韓幣400萬元（約8.4萬元新台幣）以上，其中部分款式價格甚至更高。整體估算下來，這波「員工福利」總價已突破千萬韓幣，出手相當闊綽。BLISSOO員工近日紛紛在社群平台曬出收到的精品包，並附上感謝文字，包括「I love you CEO」、「Jisoo最棒」與「謝謝代表」等內容，字句間充滿驚喜與感動。這些貼文也間接證實禮物確實來自Jisoo本人，讓整起事件迅速在粉絲與網友之間發酵，「最強老闆」的稱號也隨之出現。事實上，這批精品包確實是Jisoo親手準備，那是她用來犒賞團隊長期的努力與付出，身為DIOR全球品牌大使，Jisoo也與品牌關係密切，此次選擇該品牌作為禮物，不僅為自己獲得「霸氣總裁」的美名，同時也成功為DIOR作宣傳。對於剛成立不久的公司而言，這樣的回饋方式也能提升團隊凝聚力。Jisoo送員工名牌包的消息傳開後，大量網友湧入討論區留言，有人直言：「這種老闆真的太少見！」也有人感嘆：「有錢的人很多，但願意這樣對員工的不多。」更有粉絲開玩笑表示：「我也想投履歷」、「現在轉職還來得及嗎」、「願意從實習生做起」，整體輿論幾乎一面倒讚賞，也讓Jisoo的好感度再度提升。