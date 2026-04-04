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這場清明暴雨不僅炸出路面積水，更讓運將的心在滴血！隨著氣象署發布豪雨特報，今（4）日清晨起苗栗地區遭受猛烈豪雨強襲，一名家住造橋的網友在社群平台 Threads 貼出驚悚畫面，自家才剛買不久的「新遊覽車」竟瞬間淹成「觀光船」。面對愛車泡在泥水中無法動彈，苦主質疑是附近的交流道工程導致排水不良，絕望求救：「可以申請國賠嗎？」受鋒面豪雨強襲，苗栗造橋地區清晨湧入驚人雨量。受災車主崩潰貼照，畫面中一輛全新的遊覽車半個輪胎沒入滾滾黃水泥水中，遠看就像停在水面上的觀光船。車主痛心表示，其他車輛都已及時移走，唯獨這台新車不幸遇難，並將矛頭指向住家旁興建中的「造橋交流道工程」，認為施工導致排水系統失靈，才讓家門口慘淹。「新車變泡水車」的慘況引發網友熱烈討論。針對車主想申請「國賠」，不少理性網友留言提醒難度極高：「你要先證明排水不良與工程有直接因果關係」、「極端氣候的強降雨，往往超過排水設計負荷」。更有內行人提供建議，若想爭取國賠，第一時間必須對「現場淹水高度」、「周邊排水設施是否有堵塞」及「受損狀況」進行詳細的拍照與錄影存證。氣象署提醒，清明暴雨威脅尚未解除，連假期間苗栗、新竹等地民眾務必隨時留意住家周邊排水狀況，以免愛車淪為下一艘「觀光船」。