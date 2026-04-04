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國民黨主席鄭麗文將赴中國訪問，並與中共總書記習近平會面，引發朝野關注，鄭麗文則認為，鄭習會對年底選舉是「大加分」。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日受訪時表示，台灣是一個主權獨立的國家，在國家立場上，大家應該要一致，只要不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權，任何正向的交流大家都不會反對。鄭習會即將登場，鄭麗文曾稱，鄭習會對年底選舉是「大加分」，而國民黨新北市長參選人李四川則認為，兩岸應以交流與對話為優先，強調「交流比交惡好、對話比對立好、和平比戰爭好」。蘇巧慧上午在議員張維倩、張嘉玲及議員參選人張志豪陪同下，前往中和安樂市場掃街。蘇巧慧受訪時說，只要不犧牲台灣防衛能力、不犧牲國家主權，用此前提來做交流，任何正向的交流大家都不會反對，他相信國人也會樂見。蘇巧慧說，台灣是一個主權獨立的國家，在國家立場上，大家應該要一致，只要能讓兩岸交流多一點、互動多一點，其實大家一起為人民更好的生活努力，應該是大家共同期待。