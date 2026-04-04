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效力於哥倫布快艇（Columbus Clippers，印地安人隊 3A）的台灣混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今（4）日在對陣印地安那波利斯印地安人（Indianapolis Indians）的比賽中火力全開。擔任先發第6棒指定打擊的他，單場4打數敲出4支安打，繳出「百分之百上壘」的超狂表現，讓現場球迷與媒體大呼：「快讓他升上大聯盟！」費爾柴德今日展現了極其全面的進攻手段。首打席他便展現耐性，與投手纏鬥後選到四壞球保送；隨後在第2打席敲出中外野平飛安打。到了第3打席，他巧妙運用三壘方向的短打跑出一壘安打，並趁著捕手捕逸與隊友安打一路奔上三壘，最終靠著高飛犧牲打跑回分數。第4打席他再度發威，擊出左外野方向的二壘安打；第5打席則再次祭出神準短打，連投手都來不及處理，完成單場4安打的壯舉。今日費爾柴德4打數4安打，進帳2分打點、有1支二壘安打、1次四壞球，目前本季在3A的打擊三圍為：打擊率 .455 / 上壘率 .571 / 長打率 .818。效力於底特律老虎體系的李灝宇，今日也傳來傷後復出的好消息。根據《底特律新聞報》報導，先前因腹斜肌傷勢缺席經典賽與3A開季的他，今日正式在1A的Lakeland展開復健賽。擔任先發三壘手第3棒的李灝宇，雖然前兩打席分別為飛球出局與三振，但在第3打席隨即找回球感，擊出三壘方向的內野安打。若復健進度順利，李灝宇預計在下周二回到主場，屆時極有機會與效力於紅人1A的台灣潛力好手林盛恩上演精彩的「台灣對決」。「龍仔」隆恩（Jonathon Long）今日在小熊3A擔任先發一壘手。雖然開局狀況較多，但在第4打席敲出擊球初速高達106.4 MP 的強力安打，展現優異的力量。鄭宗哲原定在紅襪 3A 擔任先發二壘手，惜因當地雨勢過大，比賽宣告取消。