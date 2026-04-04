清明連假邁入第二天，今（4）日為童趣兒童節，帶小孩出門放電前先來杯咖啡，萊爾富門市今起有美式咖啡買一送一，APP寄杯咖啡買20送20；7-11門市特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元；全家大杯特濃拿鐵第二杯20元、仙女醇奶茶10元多喝一杯，《NOWNEWS》整理兒童節超商咖啡優惠一次收。
🟡全家便利商店
📍門市｜4月3日至4月7日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜4月2日至4月6日
◾大杯阿里山極選綜合美式10杯450元，5.6折（原價80元、特價45元）
◾大杯阿里山極選綜合拿鐵9杯450元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式8杯450元，5.3折（原價100元、特價53元）
◾大杯單品拿鐵7杯450元，5.8折（原價110元、特價64元）
◾大杯特濃美式14杯450元，5.8折（原價55元、特價32元）
◾大杯特濃拿鐵12杯450元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯燕麥奶拿鐵10杯450元，6折（原價75元、特價45元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾焙韻隱山烏龍2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月1日至4月6日
◾大杯拿鐵5杯222元，8.1折（原價55元、特價44元）
◾大杯美式7杯222元，7折（原價45元、特價32元）
◾梔子花青茶4杯100元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月3日至4月6日
◾思樂冰大杯／特大杯同規格第2件10元
◾雪淋霜／酷聖霜霜淇淋全口味第二件10元
📍門市｜4月10日至4月14日
◾指定哈根達斯雪糕買4送4
📍APP｜3月30日至4月8日
◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）
◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）
◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）
◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）
活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵
🟡萊爾富
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）
◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）
◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）
📍門市｜4月1日至4月28日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡OK超商
📍門市｜4月2日至4月6日
◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
📍APP｜4月2日至4月6日
◾特大杯莊園美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價80元、特價53元）
◾特大杯莊園美式買20送12，6.3折（原價60元、特價38元）
◾特大杯莊園拿鐵買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）
◾特大杯極淬莊園美式買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買20送12，6.3折（原價80元、特價50元）
🟡美廉社
📍APP｜4月1日至4月28日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜4月3日至4月7日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
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◾大杯特濃美式14杯450元，5.8折（原價55元、特價32元）
◾大杯特濃拿鐵12杯450元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯燕麥奶拿鐵10杯450元，6折（原價75元、特價45元）
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◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）
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📍APP｜4月1日至4月28日
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