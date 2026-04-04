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▲全家大杯特濃美式／拿鐵任選二杯85元。（圖／全家family.com.tw）

▲ 四月瘋媽祖，全台一起追女神！全家咖啡、飲品組合450元。（圖／翻攝畫面）

▲7-11春遊開心價，清明連假期間咖啡優惠。（圖／7-11.com.tw）

▲7-11清明連假哈根達斯雪糕買4送4。（圖／業者提供）

▲7-11春遊開心價，寄杯咖啡28杯888元。（圖／7-11.com.tw）

▲萊爾富清明連假期間，寄杯咖啡買20送20。（圖／翻攝自APP）

▲萊爾富特大杯美式、大杯特濃美式買一送一。（圖／翻攝自萊爾富）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）

清明連假邁入第二天，今（4）日為童趣兒童節，帶小孩出門放電前先來杯咖啡，萊爾富門市今起有美式咖啡買一送一，APP寄杯咖啡買20送20；7-11門市特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元；全家大杯特濃拿鐵第二杯20元、仙女醇奶茶10元多喝一杯，《NOWNEWS》整理兒童節超商咖啡優惠一次收。◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）◾大杯仙女醇奶茶2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾大杯阿里山極選綜合美式10杯450元，5.6折（原價80元、特價45元）◾大杯阿里山極選綜合拿鐵9杯450元，5.6折（原價90元、特價50元）◾大杯單品美式8杯450元，5.3折（原價100元、特價53元）◾大杯單品拿鐵7杯450元，5.8折（原價110元、特價64元）◾大杯特濃美式14杯450元，5.8折（原價55元、特價32元）◾大杯特濃拿鐵12杯450元，5.8折（原價65元、特價38元）◾大杯燕麥奶拿鐵10杯450元，6折（原價75元、特價45元）◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）◾焙韻隱山烏龍2杯65元，5.9折（原價55元、特價33元）◾大杯拿鐵5杯222元，8.1折（原價55元、特價44元）◾大杯美式7杯222元，7折（原價45元、特價32元）◾梔子花青茶4杯100元，5.6折（原價45元、特價25元）◾黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾思樂冰大杯／特大杯同規格第2件10元◾雪淋霜／酷聖霜霜淇淋全口味第二件10元◾指定哈根達斯雪糕買4送4◾大杯濃萃美式28杯888元，6.3折（原價50元、特價32元）◾大杯濃萃拿鐵21杯888元，7折（原價60元、特價42元）◾黃金蕎麥茶／黃金蕎麥奶茶20杯888元，6.3折（原價70元、特價44元）◾西西里風檸檬咖啡系列16杯888元，6.9折（原價80元、特價56元）◾中杯精品美式／中杯精品拿鐵16杯888元，6.2折（原價90元、特價56元）◾指定風味飲系列18杯888元，6.6折（原價75元、特價49元）活動品項：好時經典可可／黃金榛果太妃風味／香草焦糖瑪奇朵／鹿兒島濃焙茶拿鐵◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）◾特大特濃美式6杯215元，5.5折（原價65元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）◾大杯卡布奇諾6杯180元，5.5折（原價55元、特價30元）◾特大杯特濃拿鐵6杯288元，6折（原價80元、特價48元）◾大杯重乳拿鐵6杯210元，5.4折（原價65元、特價35元）◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）◾特大杯莊園美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）◾特大杯極淬莊園美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）◾特大杯極淬莊園拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）◾特大杯莊園美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）◾特大杯極淬莊園美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）◾特大杯極淬莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價80元、特價53元）◾特大杯莊園美式買20送12，6.3折（原價60元、特價38元）◾特大杯莊園拿鐵買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）◾特大杯極淬莊園美式買20送12，6.3折（原價70元、特價44元）◾特大杯極淬莊園拿鐵買20送12，6.3折（原價80元、特價50元）◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）