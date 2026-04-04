北投恐怖砍人案畫面曝光！疑公司車禍糾紛　男持斧頭劈前同事

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市北投區日前發生砍人案件！一名冷氣行阮姓男子因為開公司車出車禍，公司不幫他理賠，結果阮男竟與公司保管車輛的員工發生糾紛，認為是他從中作梗，日前竟持斧頭闖入公司，猛砍同事一刀後逃逸，所幸被砍的同事送醫後並無生命危險，全案依殺人未遂罪嫌將阮男移送法辦。根據監視器畫面，男子手起斧落，員工伸出左手阻擋，硬生生被砍傷。過程中攻擊人的男子，不斷叫囂，拿斧頭威脅，而員工拿著椅子，怕對方再攻擊，卻發覺手臂已經被鮮血染紅。而老闆在外頭看到他拿斧頭跑出來，順勢奪下斧頭。警方調查，今年2月間34歲阮姓男子開公司車撞傷人，因為他前科累累，公司認為是他自己的疏失，不願意幫他理賠，結果他因此杠上公司王姓車輛管理員，同月23日下午他竟持斧頭前往理論，說沒兩句就朝王男砍了一刀，造成王男左手臂刀傷，隨後阮男逃離現場。警方成立專案小組，調閱監視器畫面以車追人，當晚6點多在新北市八里區抓到阮男，當時他在車上呼呼大睡，見警上前配合並承認犯案，警方在他車上查扣一把西瓜刀、有依托咪酯成分的煙彈，警詢後依傷害、恐嚇及殺人未遂罪嫌移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後限制住居。