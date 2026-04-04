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▲Rain（左）在劇中眼神陰狠，與男主角禹棹煥（右）站在對立面。（圖／Netflix Taiwan YouTube）

▲Rain（左）說自己入戲太深，整個人散發反派磁場，回家還被金泰希（右）罵。（圖／IG＠lacloud.official）

Netflix熱血動作爽劇《獵犬2》於昨（3）日開播，本季除了原班人馬禹棹煥、李相二強勢回歸，最大的焦點莫過於韓流天王Rain（鄭智薰）的加盟。這不僅是他出道24年來首度挑戰「大反派」角色，更展現了令觀眾不寒而慄的黑化演技。Rain自己在記者會上也笑說，由於這個角色實在太壞了，他都不敢叫老婆金泰希和2個寶貝女兒一起收看。在《獵犬2》中，Rain飾演的反派角色「白正」，是全球非法拳擊聯盟IKFC的經營者。他擁有壓倒性的戰鬥力，曾是未能圓夢的拳擊手，最終走向黑暗，建立起充滿金錢與暴力的地下帝國。為了讓角色更具威脅感，Rain不僅維持了標誌性的爆肌身材，更在導演金柱煥的建議下，磨練出「笑起來眼神卻很冷酷」的陰險氣場。雖然是首度飾演反派，但Rain認為這個角色詮釋起來並不難，與導演討論過後，他很快就入戲。Rain甚至為了演得更像，整整一年都沉浸在陰冷的氛圍中，導致他回家還被金泰希罵。一向愛家的暖男Rain也笑說，由於這次飾演的角色實在太壞了，他都不敢叫老婆、女兒一起觀賞他的新作品，想必是怕女兒認不出爸爸，有損自己慈父的形象。而《獵犬2》看點除了Rain加盟演反派，始源也回歸演出，繼續飾演財閥公子哥，另外朴敘俊、Dex也都將在本季驚喜現身。全季7集已於Netflix完整上線，這場關於熱血、金錢與背叛的終極對決，絕對是清明連假不容錯過的動作大片。