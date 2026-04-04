宜蘭五結130坪鋁窗工廠火警！整片廠區陷入火海　老闆損失近500萬

我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭縣五結鄉今（3）日晚間發生重大火警。位於中里火車站後方中里路的一家鋁窗工廠，於晚間19時24分許，突發火災。由於廠內存放大量易燃材料，火勢迅速蔓延，整座廠區陷入一片火海。據了解，起火地點位於五結鄉中里路，是一間鋁門窗工廠，宜蘭縣消防局晚間7時24分獲報，派出第四大隊、廣興、五結、羅東、宜蘭分隊、冬山分隊、馬賽分隊等救災人車前往搶救。五結分隊率先抵達後回報，現場已呈現全面燃燒狀態，且因廠內堆置大量雜物助燃，火舌不斷竄出，還有鋼瓶加熱後的爆炸聲響，火勢一發不可收拾，消防人員布設多條水線，持續灌救中，而廠內員工已經全數逃出，沒有人員受困。業者表示，事發當時正外出吃飯，回來看到大火，工廠占地130坪，共兩層樓，預估財損約4、500萬元，連車子都被火勢波及。據了解，這裡為一間鋁門窗工廠與一間鐵工廠，由吳姓兄弟分別經營，今天因連假休息沒有營業。目前現場指揮官已下令部署多條水線，採取包圍戰術，全力防止火勢向鄰近建物延燒。截至發稿為止，消防人員仍於第一線冒險灌救，試圖控制火情。針對詳細的起火點以及起火原因，消防局表示將於火勢完全撲滅並降溫後，由火災調查科進一步採證釐清。呼籲行經中里路周邊的民眾請勿圍觀，以免影響救災車輛進出。