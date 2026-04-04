我是廣告 請繼續往下閱讀

清明連假第二天逢兒童節卻遇暴雨，全台多處傳出災情，新竹市太原路地下道今（4）日凌晨發生嚴重淹水。因市府閘門遙控器故障，保全人員緊急以車身阻擋防災。經里長通報相關單位漏夜搶修，積水已於清晨6時許抽乾，待清理後即恢復通車。新竹市水源里里長曾翰揚於社群平台「Threads」發布救援時序，指出今日凌晨3時44分接獲民眾通報，指太原路地下道出現積水情況，且防水閘門並未依規定放下。現場中興保全人員則是提到，由於市政府提供的遙控器發生故障，無法順利降下閘門，為防止不知情車輛誤闖，保全人員當機立斷，先將巡邏車橫放以車身阻擋水勢與車流，並等待後援。曾翰揚於凌晨4時抵達現場後立刻通報消防局，轄區警員也迅速於4時6分趕抵靠近中華路一側放置交通錐，隨後於4時21分在太原路側同樣以警車車身協助阻擋。後養工處同仁與處長分別於凌晨4時47分及5時5分趕赴現場指揮調度，並隨即出動抽水設備展開積水排除作業。經過相關單位全力搶修，養工處於清晨6時3分確認地下道內部的水位已全數抽乾。目前現場正進行最後的淤泥與路面清潔工作，待確認安全無虞後，將會重新開放車輛通行，順利化解這場半夜的淹水危機。