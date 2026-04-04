（更新時間19:55）國家級警報響了！今、明（4日、5日）兩天鋒面影響，今日至明晨台灣西半部地區有陣雨或雷雨，中央氣象署稍早發布「大雷雨即時訊息」，高雄市、屏東縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市將有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪（河）水暴漲、坍方、落石、低窪地區慎防積水、低能見度、雷擊。今日累積雨量排行，苗栗縣三灣鄉累積雨量達360.5毫米，其次是苗栗縣南庄355.5毫米，以及高鐵苗栗337.5毫米。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡19時49分發布：高雄市、屏東縣
📍高雄市：前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉
🟡11時53分發布：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市
📍彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉
📍南投縣：南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉🟡11時48分發布：高雄市、屏東縣
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、元長鄉
📍嘉義市：東區西區
📍嘉義縣：太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、西港區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區
📍高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區
📍屏東縣：屏東市、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉
🟡10時34分發布：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣
📍臺中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、烏日區、大肚區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
📍彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉
📍南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡8時58分發布：苗栗縣、臺中市
📍苗栗縣：卓蘭鎮
📍臺中市：西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、太平區
🟡山區暴雨：新竹縣橫山鄉、新北市烏來區、新北市新店區、新北市三峽區、新竹縣尖石鄉、新北市坪林區、宜蘭縣頭城鎮宜蘭縣礁溪鄉、桃園市復興區
📍氣象署針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩），宜蘭縣猴洞坑溪，新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區），新北市大豹溪，新北市逮魚堀溪，新竹縣油羅溪（雞油樹下區域），桃園市宇內溪（宇內橋），桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至9時18分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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🟡19時49分發布：高雄市、屏東縣
📍高雄市：前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉
🟡11時53分發布：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市
📍彰化縣：田中鎮、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、北港鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、元長鄉
📍嘉義市：東區西區
📍嘉義縣：太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉
📍臺南市：新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、大內區、西港區、善化區、新市區、安定區、山上區、玉井區、楠西區
📍高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區
📍屏東縣：屏東市、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉
🟡10時34分發布：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣
📍臺中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、烏日區、大肚區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
📍彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉
📍南投縣：南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、仁愛鄉
📍雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉
🟡8時58分發布：苗栗縣、臺中市
📍苗栗縣：卓蘭鎮
📍臺中市：西屯區、北屯區、豐原區、東勢區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、太平區
🟡山區暴雨：新竹縣橫山鄉、新北市烏來區、新北市新店區、新北市三峽區、新竹縣尖石鄉、新北市坪林區、宜蘭縣頭城鎮宜蘭縣礁溪鄉、桃園市復興區
📍氣象署針對宜蘭縣得子口溪（五峰旗防砂壩），宜蘭縣猴洞坑溪，新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區），新北市大豹溪，新北市逮魚堀溪，新竹縣油羅溪（雞油樹下區域），桃園市宇內溪（宇內橋），桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）發布災防告警，持續時間至9時18分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離溪流。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。