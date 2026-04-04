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▲「新車變觀光船」苦主欲哭無淚！ 苗栗造橋受清明暴雨影響，排水系統疑似失靈，導致新買的遊覽車受困深水，車主正研議申請國賠。（圖／翻攝自 Threads）

新竹縣(一級警戒)

苗栗縣(一級警戒)

臺中市(一級警戒)

全台水庫兩樣情

苗栗暴雨成災！鍾東錦下令：局處長銷假上班

苗栗縣：道路變河道、多處達一級淹水警戒

苗栗公館鄉：「水上行車」險象環生、在地人嚇傻

排水溝倒灌、水快淹進家門

高鐵路段積水、火車頭園區休園

致災性狂炸！今（4）晨鋒面掃過西半部，水利署針對苗栗、台中等 4 縣市 28 區發布淹水警戒，多處列為最高「一級」。苗栗公館驚傳「路田消失」，在地人眼見泥水灌入家門崩潰喊救命。濟部水利署提醒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。一級警戒 : 五峰鄉一級警戒 : 三灣鄉 、 獅潭鄉 、 苗栗市 、 頭屋鄉 、 南庄鄉 、 後龍鎮 、 頭份市 、 公館鄉 、 造橋鄉 、 竹南鎮二級警戒 : 西湖鄉一級警戒 : 豐原區 、 神岡區二級警戒 : 北區 、 大雅區。由於降雨多集中在平地而非山區集水區，目前僅苗栗明德水庫蓄水率突破92%逼近滿水位，。目前新竹與台中仍分別維持「減壓供水」的黃燈及「水情提醒」的綠燈。專家特別呼籲，儘管市區傳出淹水災情，但抗旱警報尚未解除，受鋒面影響，苗栗縣降下全台最猛烈雨勢，截至上午累積雨量達345毫米。瞬間暴雨導致多處排水不及，淹水深達半個輪胎高，山區更因久旱逢雨而引發土石崩落與泥流。嚴重災情造成苗21線及124線等多處幹道中斷，台鐵「苗栗－竹南」段也因淹水與落石僅能單線通行，內灣線則停駛。為因應突發災情，苗栗縣長鍾東錦已下令相關局處長全數銷假上班。目前消防局、水利處及交工處等單位已採二級開設，正全面調派抽水機前往各地疏通積水，全力排除。氣象署與水利署指出，苗栗縣多個鄉鎮因短延時強降雨，已達「一級淹水警戒」，包括後龍、苗栗市、造橋、頭份、竹南、西湖、頭屋、三灣及獅潭等鄉鎮；南庄、公館則列為「二級警戒」，新竹縣僅五峰鄉列為二級警戒。苗栗市國華路地下道積水成池，多處馬路黃水漫淹半個車輪，行車宛如「水上行舟」，騎士騎車經過時掀起大水花，路面與兩旁農田已幾乎難以區分。苗栗公館鄉災情尤為慘重，有民眾在 Threads 上分享上班實況，畫面中原本熟悉的街道已成滾滾泥河，車輛緩緩涉水而行，激起浪花，兩旁稻田與道路完全融為一體，「放眼望去全是一片混濁，要是晚上開車過來，會直接墜田！」網友提到，這場雨強度讓他直呼「是10幾年第一次遇到這種慘況」，不少民眾擔心夜間視線不良，若駕車經過恐有嚴重風險。有苗栗民眾在社群喊苦，「還不到 7 點就被敲門聲驚醒，淹水了啦！」他表示，家門口與附近道路已出現黃泥色積水，排水溝似乎倒灌且嚴重堵塞，黃水逐漸逼近門檻，「救命啊！排水溝堵住了，水快淹進老家裡面了！」不少網友也回覆提醒，低窪地區應儘早沙包塞門、移動車輛到高處，並隨時留意政府防災廣播。除了民宅與農田，交通也嚴重受挫。不少要前往苗栗高鐵站的網友表示，聯外路段積水嚴重，行車宛如「開船」，路面水深已明顯影響輪胎抓地力。原定今日迎接兒童節人潮的「苗栗火車頭園區」，也因淹水災情緊急宣布今日（4/4）休園。苗栗縣政府則提醒，若有前往景點與國道沿線的行程，務必先確認路況與景點營運公告。