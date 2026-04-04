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國民黨新北市長參選人李四川近期在臉書更換大頭貼，改為卡通風格拿著大型榔頭的他，但卻遭質疑抄襲前立委鄭運鵬2022年參選桃園市長時的競選照片風格。李四川今(4)日駁斥，稱榔頭是他人生縮影，2020年就成立臉書「李四川Hammer（鐵鎚）Lee」，若要說抄襲，應該是鄭運鵬。李四川今參訪新北市輪椅夢公園，針對遭網友質疑主視覺抄襲一事，他說這個主視覺照片，對民進黨來看是一張照片，但對他來說，拿斧頭、榔頭是人生縮影。他2020年成立臉書，就是「李四川Hammer（意思是鐵鎚） Lee」，鄭運鵬22022年選舉拿了榔頭，理工科的理工男大概都會把拿榔頭當作不管新北、以前城市建設，都會當作工程打拚的圖像。李四川說，「Hammer Lee」2020就成立，如果說抄襲，應該是鄭運鵬抄襲他，只是說照片原則上顯示槌子，但他2022就把「Hammer Lee」當作最主要的主視覺，不管他在北縣、北市、高雄市、行政院，這個榔頭在每個地方都有他該有的建設成果，這個主視覺並非只是拿榔頭，而是「我人生的縮影」。