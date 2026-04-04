連假首日受鋒面影響，豪雨特報警戒範圍持續擴大！這場清明暴雨自今（4）晨起猛灌中台灣，經濟部水利署於上午 9 點 40 分發布最新災情警報。目前全台共有 4 縣市、28 個地區進入「淹水警戒」範圍，其中更有多達 18 處被列為最危險的「一級警戒」，提醒民眾低窪地區恐已出現積淹水，務必嚴加防範。
苗栗成災情重災區！11鄉鎮全列「一級警戒」
受災最為嚴重的苗栗縣，目前已有 11 處鄉鎮列入一級淹水警戒，範圍幾乎涵蓋全縣，包括：公館鄉、苗栗市、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、頭份市、南庄鄉、後龍鎮、三灣鄉、獅潭鄉、竹南鎮。
中台灣多處告急：台中、彰化一級區域一覽
除了苗栗，台中市與彰化縣也深受清明暴雨威脅，水利署點名以下區域慎防淹水：
水利署說明，列為「一級警戒」之地區，代表該路段或鄉鎮可能已經出現明顯積淹水；「二級警戒」則代表若降雨持續，3 小時內極可能出現災情。
這波清明暴雨挾帶短延時強降雨，氣象署也同步提醒中南部與北台灣民眾，除了嚴防積淹水，也要留意落雷與強陣風。提醒低窪地區民眾應盡速將車輛移往高處，並暫緩前往山區出遊或露營，以免發生危險。
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受災最為嚴重的苗栗縣，目前已有 11 處鄉鎮列入一級淹水警戒，範圍幾乎涵蓋全縣，包括：公館鄉、苗栗市、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、頭份市、南庄鄉、後龍鎮、三灣鄉、獅潭鄉、竹南鎮。
除了苗栗，台中市與彰化縣也深受清明暴雨威脅，水利署點名以下區域慎防淹水：
- 台中市：
- 一級警戒：豐原區、神岡區、大雅區、西屯區、北屯區。
- 二級警戒：北區、龍井區、大肚區、潭子區、梧棲區、沙鹿區。
- 一級警戒：豐原區、神岡區、大雅區、西屯區、北屯區。
- 彰化縣：
- 一級警戒：伸港鄉。
- 二級警戒：和美鎮、線西鄉。
- 一級警戒：伸港鄉。
- 新竹縣：
- 一級警戒：五峰鄉。
- 一級警戒：五峰鄉。
水利署說明，列為「一級警戒」之地區，代表該路段或鄉鎮可能已經出現明顯積淹水；「二級警戒」則代表若降雨持續，3 小時內極可能出現災情。
這波清明暴雨挾帶短延時強降雨，氣象署也同步提醒中南部與北台灣民眾，除了嚴防積淹水，也要留意落雷與強陣風。提醒低窪地區民眾應盡速將車輛移往高處，並暫緩前往山區出遊或露營，以免發生危險。