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▲李珠珢穿著黑色綁帶裝大跳miss A的〈Hush〉，相當性感有活力。（圖／台式應援團 Taiwaning LAYouTube）

中華職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢昨（3）日在新莊棒球場迎來本季首秀，李珠珢換上黑色平口綁帶裝，和李雅英、南珉貞、李晧禎及朴星垠帶來miss A的招牌曲〈Hush〉，火辣的中場舞表演讓全場球迷尖叫聲不斷，直拍影片曝光後，更被粉絲直呼殺瘋了：「我就問，富邦5本柱怎麼輸」。昨日是李珠珢本球季第一次帶來中場舞表演，她前一晚和李雅英等人練習到深夜，就為了呈現最完美的舞台。只見音樂一下，原本躲在幕簾後面的李珠珢扯掉白布，性感登場；她身穿黑色平口上衣，手臂上有黑色綁帶，看起來相當火辣，加上賣力的舞蹈動作以及修身牛仔褲的襯托，李珠珢的好身材呼之欲出。表演結束後，李珠珢也在IG上傳自己的直拍影片，曝光10個小時就吸引4.6萬人按讚，粉絲全都被李珠珢的舞姿融化，紛紛留言吶喊：「我就問，富邦5本柱怎麼輸」、「珠珠寶貝太辣了啦」、「美到我連話都說不出來」、「謝謝妳在開幕戰看起來如此華麗，大家都努力做得好」、「表演和造型都很酷，辛苦你了」。李珠珢今年退出韓職LG雙子隊的應援，表示將專注在台灣的舞台，因此讓粉絲都很期待她今年的表演。但李珠珢一開始公布的班表，4月僅應援了3-5日，被酸是清明節限定，感覺不夠有誠意。因此富邦悍將隨後又調整陣容，幫李珠珢加開4月18、19日的應援場次，粉絲這才有機會看到更多的李珠珢。