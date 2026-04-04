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國民黨新北市長參選人李四川日前公布競選主視覺，是以卡通風格扛著一把大巨錘，卻被網友質疑，疑似抄襲鄭運鵬2022年參選桃園市長的競選照片。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（4）日受訪回應，每個團隊都有其創意跟想法，她都尊重。蘇巧慧今日上午在議員張維倩、張嘉玲及議員參選人張志豪陪同下，前往中和安樂市場掃街。媒體詢問，傳出李四川團隊稱要走的路線要與對手區隔，相較於對手偏向補助、資源分配，他們強調「解決問題」。蘇巧慧說，過去十年，他們不只是為新北爭取經費，更是解決問題，像是大漢溪堤外便道，鶯歌鳳鳴車站，有太多的建設、太多的問題癥結、瓶頸，都是他們一一找出問題癥結所在，然後努力協調、打通關節，最後終於解決，這種解決方式，是他們一直持續努力的，也希望未來他和「新北隊」能為新北做出更多的貢獻。對於李四川主視覺被質疑是抄襲2022年鄭運鵬參選桃園市長競選照，蘇巧慧表示，每個團隊都會有其創意、想法，他們都尊重，像他就是溫暖、創新、會做事，文宣上還有是愛心、閃電、燈泡，他很喜歡這樣的主視覺。至於是否發現李四川有一些文宣或是貼文，與他相似？蘇巧慧回應，只要是好的事情、對的事情，能讓新北更好的事情，大家都應該要一起加油，也歡迎大家一起來努力。