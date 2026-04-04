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今天是4月4日兒童節，國民黨新北市長參選人李四川在臉書拋出「校校有公托」政策，希望將閒置教室有效利用，並和台北市長蔣萬安討論過，要在雙北交界地區採用公托共托，譬如新店能和文山、景美一起公托。他說，如果年底當選新北市長，一定當父母後盾，讓小孩在新北快樂健康長大。李四川今祝福兒童們兒童節快樂，他說在少子化的社會，孩子能平安成長、家長能放心育兒，是政府的責任。過去在市府單位，我們都不斷在思考如何讓所有育兒家庭減輕托育負擔、減輕生育阻力。其中，「校校有公托」不只是做過就好的政策，未來更要政府站出來為孩子攜手一起做好。李四川指出，閒置教室應有效利用，新北市地大人多，但現行法規限制公托中心只能設在3樓以下，因此許多學校的閒置教室並未被妥善運用。未來若能夠調整樓層的限制，就能讓學校成為托育環境，不僅單純、安全，更讓各級學校都能夠增設公托中心或公立幼兒園，擴大公托供給。李四川也說，雙北並肩拚公托共托，雙北是共同生活圈，很多市民每天通勤，因此他也和台北市長蔣萬安討論過，在雙北交界地區採公托共托，例如新店與文山區、景美非常近，可讓公托一起使用。為了孩子們，也為了育兒家庭、想育兒的家長，他一定會繼續把公托做多、做好，如果年底當選市長，一定當爸媽後盾，讓小孩在新北快樂健康長大。