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▲氣象專家林得恩提醒，受到春雨鋒面接近以及隨後通過的影響，今日雨區擴大、雨勢增強。（圖／取自「林老師氣象站」）

▲開工日又有鋒面通過，各地將再迎來新一波不穩定天氣。（圖／中央氣象署）

今天鋒面通過，大片雷雨胞撞進台灣，各地大氣環境不穩定，普遍為陰有短暫陣雨或雷雨天氣，降雨影響範圍較廣，氣象專家氣象專家林得恩提醒，雷雨易伴隨強勁陣風及閃電等劇烈天氣氣象專家林得恩提到，受春雨鋒面接近以及隨後通過的影響，臺南以北地區降雨機率增加，再度轉為零星短暫陣雨或雷雨天氣，並易伴隨著強勁陣風及閃電等劇烈天氣現象。至今（4日）日白天之前，降雨區域將隨鋒面移動而擴大到全臺，雨勢也有持續再增強的趨勢。，降雨等級在大雨至豪雨之間。低窪地區易有積淹水情事發生；山區除有強勁陣風外，也要嚴防因強降雨肇致土石鬆落等坡地災害。，降雨逐漸減緩；提醒留意的是，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨發生的機會，其它地區亦有零星短暫陣雨。林孝儒提到，今明（4日、5日）兩天為這一波鋒面通過後逐漸減弱遠離的過程，不過下週一北方另一道鋒面又將再度建立，並於下週二開工日通過臺灣，後續還有東北季風南下影響，各地將再迎來新一波不穩定天氣。鋒面影響前後對流發展可能較為旺盛，容易伴隨雷擊、強陣風與瞬間強降雨等劇烈天氣，建議清明連假行程預先保留雨備、維持調整彈性，並持續關注最新天氣預報。氣溫方面，近期天氣時而受鋒面通過影響，時而處於鋒前西南風偏強環境，整體感受普遍較為暖濕；未降雨時容易感到悶熱，降雨期間則因雲量增多與降水影響，氣溫略降，體感相對和緩。