連假露營竟變災難現場！受豪雨特報與強烈鋒面影響，苗栗山區今（4）天凌晨狂風暴雨不斷。經營 Podcast 節目的「沃克先生」在社群平台 Threads 貼出南庄露營慘況，直呼露了 7、8 年從未遇過如此誇張的怪風，現場不僅帳篷被吹到崩毀，原本還在小酌的露友被吹到笑不出來，崩潰直呼：「想回家了。
露營 8 年首見！南庄狂風「折營柱、拔營釘」慘況曝
「有苗栗南庄的露友嗎？大家注意安全，估計帳篷都爆了…」沃克先生發文感嘆，凌晨時分風勢變得極其瘋狂，即便有多年露營經驗也招架不住。不僅南庄受災，泰安、通霄等地也傳出災情，有露友表示「帳篷直接崩兩頂，風繩打好打滿還是敵不過」；甚至連室內雨棚區也因雨勢過大出現積水，現場一片狼藉。
在一片哀鴻遍野中，卻有帳篷展現了強大的抗風實力。有網友分享南庄現場觀察，直言在狂風橫掃下，仍有特定品牌穩穩站立，並點名「Coody 穩住了昨晚的南庄」，引發露友群熱烈詢問。網友紛紛感嘆：「這天氣撐住的是強者」、「營釘下好、營繩拉滿是基本，但帳篷結構真的有差」。
網戰「雨大還衝？」露友爆：營位訂金比股票還硬
面對災情，部分網友質疑「明知氣象不佳為何還要上山」，也釣出大批露友吐露心酸。網友無奈表示，許多營區訂金規範極嚴，「六級風不延期也不退費，訂位比玩股票還硬」，加上不少家庭早早規劃好連假行程，除非發布颱風警報，否則營主大多不會退款，「我看到預報了啊，但費用不退，難道只能認賠？」
氣象署提醒，這波清明暴雨挾帶的對流雲系威力強大，今日苗栗山區仍有強烈對流產生強陣風與雷擊的可能。提醒仍在山區的民眾務必注意安全，若風勢過大應果斷撤收或移往安全建築物避難。
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「有苗栗南庄的露友嗎？大家注意安全，估計帳篷都爆了…」沃克先生發文感嘆，凌晨時分風勢變得極其瘋狂，即便有多年露營經驗也招架不住。不僅南庄受災，泰安、通霄等地也傳出災情，有露友表示「帳篷直接崩兩頂，風繩打好打滿還是敵不過」；甚至連室內雨棚區也因雨勢過大出現積水，現場一片狼藉。
在一片哀鴻遍野中，卻有帳篷展現了強大的抗風實力。有網友分享南庄現場觀察，直言在狂風橫掃下，仍有特定品牌穩穩站立，並點名「Coody 穩住了昨晚的南庄」，引發露友群熱烈詢問。網友紛紛感嘆：「這天氣撐住的是強者」、「營釘下好、營繩拉滿是基本，但帳篷結構真的有差」。
網戰「雨大還衝？」露友爆：營位訂金比股票還硬
面對災情，部分網友質疑「明知氣象不佳為何還要上山」，也釣出大批露友吐露心酸。網友無奈表示，許多營區訂金規範極嚴，「六級風不延期也不退費，訂位比玩股票還硬」，加上不少家庭早早規劃好連假行程，除非發布颱風警報，否則營主大多不會退款，「我看到預報了啊，但費用不退，難道只能認賠？」
氣象署提醒，這波清明暴雨挾帶的對流雲系威力強大，今日苗栗山區仍有強烈對流產生強陣風與雷擊的可能。提醒仍在山區的民眾務必注意安全，若風勢過大應果斷撤收或移往安全建築物避難。