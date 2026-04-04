1名39歲印尼籍男子疑似思念家鄉、情緒失控，突然猛踹車於前鎮區中平路與草衙二路口停等紅燈的警車，並損毀員警密錄器後逃逸，警方追逐百公尺，將他壓制逮捕，依妨害公務及毀損公物罪嫌法辦。
高市警局前鎮分局指出，該分局草衙派出所員警於3日凌晨0時許執行巡邏勤務，行經中平路與草衙二路口時，突遭1名印尼籍男子衝出攔車，情緒失控拍打警車引擎蓋及車窗，甚至以腳猛踹車門。
員警立即下車制止，惟該男子不但不配合盤查，反而持續抗拒，導致撥落警方身上的微型攝影機，過程中更拾起掉落在地上的警用微型攝影機朝員警丟擲後轉身逃逸。員警當場展開追緝，最終在約100公尺外成功攔截，並在現場民眾協助下合力壓制逮捕。
經查，現場檢測無酒精反應，該印尼籍男子供稱因急欲返國探視家人，思鄉情切，一時情緒失控才做出脫序行為。全案訊後依觸犯《刑法》第135條妨害公務及第138條毀損公物等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
前鎮分局嚴正重申，公權力不容挑戰！ 針對任何滋擾、暴力或妨害公務之行為，警方絕對依法嚴辦，絕不寬貸，展現維護治安與執法尊嚴之決心。
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前鎮分局嚴正重申，公權力不容挑戰！ 針對任何滋擾、暴力或妨害公務之行為，警方絕對依法嚴辦，絕不寬貸，展現維護治安與執法尊嚴之決心。