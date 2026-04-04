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▲ 警方追逐百公尺，將他壓制逮捕，依妨害公務及毀損公物罪嫌法辦。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲印尼籍男子衝出攔車，情緒失控拍打警車引擎蓋及車窗，甚至以腳猛踹車門。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲ 印尼男子更拾起掉落在地上的警用微型攝影機朝員警丟擲後轉身逃逸。（圖／記者郭凱杰翻攝）

1名39歲印尼籍男子疑似思念家鄉、情緒失控，突然猛踹車於前鎮區中平路與草衙二路口停等紅燈的警車，並損毀員警密錄器後逃逸，警方追逐百公尺，將他壓制逮捕，依妨害公務及毀損公物罪嫌法辦。高市警局前鎮分局指出，該分局草衙派出所員警於3日凌晨0時許執行巡邏勤務，行經中平路與草衙二路口時，突遭1名印尼籍男子衝出攔車，情緒失控拍打警車引擎蓋及車窗，甚至以腳猛踹車門。員警立即下車制止，惟該男子不但不配合盤查，反而持續抗拒，導致撥落警方身上的微型攝影機，過程中更拾起掉落在地上的警用微型攝影機朝員警丟擲後轉身逃逸。員警當場展開追緝，最終在約100公尺外成功攔截，並在現場民眾協助下合力壓制逮捕。經查，現場檢測無酒精反應，該印尼籍男子供稱因急欲返國探視家人，思鄉情切，一時情緒失控才做出脫序行為。全案訊後依觸犯《刑法》第135條妨害公務及第138條毀損公物等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。​前鎮分局嚴正重申，公權力不容挑戰！ 針對任何滋擾、暴力或妨害公務之行為，警方絕對依法嚴辦，絕不寬貸，展現維護治安與執法尊嚴之決心。