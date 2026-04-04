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印第安那溜馬隊的黑暗賽季仍未見曙光。今（4）日在客場挑戰夏洛特黃蜂隊的比賽中，缺少哈利伯頓（Tyrese Haliburton）等多名主力的溜馬隊全線崩盤，終場以108：129慘敗。這場失利讓溜馬正式成為本賽季首支達成60敗的球隊，穩居聯盟墊底。正值三連勝熱潮的夏洛特黃蜂，今日展現了極致的團隊進攻。儘管是背靠背出賽，但全隊六人得分上雙，米勒（Brandon Miller）攻下22分、6籃板表現最為穩定。新秀克努佩爾（Kon Knueppel）也貢獻了20分，搭配明星後衛「三球」鮑爾（LaMelo Ball）18分、9助攻的全能穿針引線，黃蜂在比賽中一度領先達27分，輕鬆收下勝利。黃蜂近10戰豪取8勝，目前戰績穩居東區第八，展現出極強的季後賽競爭力。反觀溜馬隊，本季深受傷病困擾，包含哈利伯頓、祖巴茨（Ivica Zubac）及內姆哈德（Andrew Nembhard）等多位先發主力均高掛傷號。雖然明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）今日拚盡全力砍下全場最高的30分，但隊友支援零星，防線更是被黃蜂的三分雨（全場14記三分）徹底射穿。這場敗仗讓溜馬吞下五連敗，賽季戰績來到慘不忍睹的17勝60敗，正式解鎖「單季60敗」的難堪里程碑。在東區另一場焦點賽事中，紐約尼克隊今日在主場展現防守鐵血，以136：96狂勝芝加哥公牛。阿奴諾比（OG Anunoby）全場轟下31分、8籃板，其中三分球12投7中，攻防兩端徹底統治比賽。羅賓遜（Mitchell Robinson）先發上陣7投全中，高效率貢獻17分、11籃板。尼克隊在第二節單節狂轟40分，半場就取得37分的領先優勢，讓下半場早早進入垃圾時間。此役過後，尼克隊戰績提升至50勝27敗，正式成為繼塞爾提克與公鹿後，本季東區第三支達成50勝門檻的球隊。