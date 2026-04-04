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飛機降落不配合坐下！空姐碰撞婦女「失控咆哮賞她巴掌」

空服員這時正好在檢查走動撞到這位女士，空服員也馬上道歉

婦人也表示自己沒有那麼嚴重，但卻還是持續咆哮，後面甚至出手打了空服員一巴掌

▲失控婦女打空姐一巴掌，飛機降落後航警上機把人帶走。（圖/Threads）

空姐遭乘客咆哮賞巴掌！台灣虎航最新說明：不排除列黑名單

且不願配合安全指示持續站立，最終更對組員施以暴力。

公司一向以「飛安第一」，對於滋擾及暴力行為採取零容忍立場，後續將依程序評估是否列入黑名單，並對受影響組員提供關懷。

亞太球場日前才發生有球迷掌摑工讀生的事件，沒想到最近又發生有空姐被乘客賞巴掌的暴力事件，有網友爆料，台灣虎航3日IT753福島飛往桃園航班發生有位婦人不滿空服員降落前，檢查時不慎碰撞到她，當下情緒失控咆哮，最後甚至出手打空姐一巴掌，畫面再度被瘋傳。而台灣虎航也回應，對於滋擾及暴力行為採取零容忍立場，後續將依程序評估是否列入黑名單，並對受影響組員提供關懷。有網友透露，虎航3日從福島飛往台灣的航班，準備要降落時機長多次廣播請乘客繫好安全帶，不要任意走動，結果有位女士站起來疑似要穿鞋，空服員詢問是否需要醫生，，同行空服員也立刻挺身而出拯救同事，最終降落時，航警就上飛機過來帶走人。影片在社群瘋傳後，不少民眾都非常傻眼表示：「到底要多沒家教才會去打空姐巴掌....」、「才剛發生亞太球場事件，這些人還學不乖是不是？」、「真的很離譜.....整天動手到底在幹嘛。」針對此事，台灣虎航也做出回應，表示當時客艙組員執行降落前安全檢查，不慎碰觸該旅客後已立即致歉，並由客艙事務長再次說明與關懷，但該旅客拒絕醫療協助，虎航提到，事件第一時間已通報機長，並由地面人員通知機場航警。班機降落桃園機場後，航警隨即登機將該名旅客帶走調查。虎航強調，