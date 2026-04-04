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2026地方選舉倒數8個月，民進黨新北市長參選人蘇巧慧月前公布6大福利政見，媒體今關心國民黨籍的對手李四川何時拋出相應政策。李四川則說，政策不是隨便在選舉就可以提出，如果今天喊加1萬大家都高興，假設政策可以隨時提出，那營養午餐免費若是最好的政策，蘇貞昌當院長時應全國實施。蘇巧慧2月份就公布6大福利政見，包括公立國中小學童免費營養午餐、零到6歲免門診和住院部分負擔、零到六歲免費接種腸病毒和輪狀病毒疫苗、早產兒3萬元照顧津貼、65歲以上假牙補助最高5萬元，以及敬老卡點數提高至1000點且全年不歸零。台北市長蔣萬安今年初宣布公立國中小學免費營養午餐政策，當時新北市長侯友宜遲未鬆口，然而在蘇巧慧也拋出該政策牛肉後，侯友宜最終在1日時鬆口跟進，預計在8月底上路。李四川今被問到蘇巧慧拋出6大政策，團隊何時也要提出相關政見，他說他已經先提出校校有公托，所有的政策，他在公部門長達40年，政策不是隨便在選舉就可以提出，如果今天喊加1000、加2000、加1萬大家當然很高興，但有關營養午餐，台北市為何3年後才提出來，是因為在財劃法修正有了預算，評估後才能做這件事，假設政策可以隨時提出，他想蘇院長當了院長，如果營養午餐免費是最好的政策，院長應該全國實施，讓不只有6都實施，其他縣市也應該平等讓小孩在桌上健康的成長。