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▲各縣市累積最大雨量排名，苗栗縣大河達到345毫米驚人累積雨量。（圖／中央氣象署提供）

氣象署示警，鋒面影響，易有短延時強降雨，並在上午10時40分發布「豪雨特報」，今（4）日，新竹縣、臺中市及彰化市有局部大雨或豪雨，新北至桃園、新竹市、雲林至臺南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。⚠️影響時間：4日上午至4日晚上大豪雨：苗栗縣豪雨：新竹縣、臺中市、彰化縣大雨：新北市、桃園市、新竹市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市目前各縣市累積最大雨量排名，苗栗縣大河達到345毫米驚人累積雨量，新竹縣也有269毫米、台中市157毫米。氣象署表示，今（4）日鋒面影響，天氣不穩定，西半部有陣雨或雷雨，東半部也陸續有局部短暫陣雨或雷雨，清晨新竹至臺中地區已有豪雨等級以上的降雨發生，尤其苗栗局部地區有時雨量超過100毫米的劇烈降雨發生，3小時雨量並超過200豪米，並伴隨著雷電及強陣風，劇烈天氣發生時請注意安全、避免外出，低窪地區慎防積淹水。整體來說，西半部下雨時間長，雨區範圍廣，容易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風；由於降雨明顯，中部以北及東北部天氣較涼，白天高溫約23到35度，其他地區高溫也會下降些，約26到30度，至於各地低溫約10到23度。