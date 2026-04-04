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▲倪暄今日清晨南下，沿路越開雨越大。（圖／翻攝自倪暄IG@eli_o528）

雨勢暴增倪暄視線受阻 高速公路全面積水

▲倪暄在IG上分享自己差點遭遇嚴重車禍。（圖／翻攝自倪暄IG@eli_o528）

駕駛緊急閃避成功 倪暄千鈞一髮避開事故

▲倪暄在離開樂天女孩後，轉戰職排擔任應援團長，同時也跨界主持節目。（圖／翻攝自倪暄IG@eli_o528）

被球迷封為「最美啦啦隊員」的倪暄，現為台灣職業排球聯盟臺北伊斯特啦啦隊應援團長，平時經常透過社群分享生活點滴，沒想到她於今（4）日凌晨南下途中，因為高速公路上積水，竟差點發生嚴重車禍，事後她回憶整個過程仍心有餘悸，直呼：「真的差一點就撞上了！」讓不少粉絲看了也替她捏把冷汗。倪暄今日清晨驅車南下時差點發生車禍，她透過限時動態公開狀況，畫面顯示車外雨勢猛烈，擋風玻璃幾乎被雨滴覆蓋，能見度極低，她也提到越往南部行駛雨勢越大，甚至已達發布大雷雨警報的程度。在這樣惡劣的天候下，高速公路路面出現明顯積水情形，讓倪暄行車風險大幅提升，也使原本單純的行程變得充滿不確定性。倪暄回憶最驚險的一刻，她當時行經一段沒有路燈的路段，加上豪雨影響視線，幾乎難以看清前方路況，就在高速行駛的情況下快車道上突然出現一輛事故車。由於光線昏暗又被雨勢遮蔽，倪暄直到接近時才發現前方異狀，當下情況相當危急，稍有不慎就可能發生追撞意外。所幸倪暄的同行駕駛反應迅速，在關鍵時刻成功閃避事故車，整輛車也未出現打滑或失控情況才順利化解危機，倪暄坦言若當時由她自行駕駛，可能難以控制車輛。這段驚魂過程讓她直呼「真的快嚇壞」，也更加意識到惡劣天氣下行車的潛在危險。經歷這場死裡逃生的經驗後，倪暄在社群上表達感謝與祈禱，希望所有人都能平安出行，她也提醒大家，遇到極端天氣時務必提高警覺，避免發生憾事。不少粉絲留言關心，並呼籲她多加注意安全，同時也提醒她面對豪雨與視線不良的環境，行車安全更需格外謹慎。