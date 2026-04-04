我是廣告 請繼續往下閱讀

效力芝加哥小熊3A的台裔美籍球星「龍仔」龍恩（Jonathon Long），今（4）日對戰辛辛那提紅人3A單場打出雙安，包含本季首支三壘安打，飛行距離達到406英呎、兩支安打擊球初速都至少達到103英哩，賽後打擊率也回升到2成41。龍仔原本要替中華隊打經典賽，但春訓時因手傷不僅無緣披上中華隊戰袍，還錯過大聯盟機會，近日於3A復出維持手感。本戰龍仔交手紅人3A、先發第2棒一壘手出賽，前3次打擊都沒有建樹，僅靠1次守備失誤上壘，但第4打席就建功，鎖定93.4英哩5號位伸卡球，一棒打出中外野平飛安打，擊球初速高達106.4英哩。第9局龍仔再獲打擊機會，這次改鎖定98.1英哩內角偏高速球，再度把球掃向中外野，這次飛行距離高達406英呎、仰角32度，擊球初速也有103.8英哩，儘管無緣出牆，但仍形成超深遠長打，龍仔一口氣跑上三壘，為本季首支三壘安打，最後再靠暴投回本壘得分。小熊3A最後7：2贏球，龍仔本場5打數雙安，吞下1K，賽後打擊率回升至2成41、OPS.767、另添8分打點、5次保送。