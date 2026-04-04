目前在五大唱片行、誠品線上、博客來3個網站上，還可以下單第二批

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▲蔡依林《Pleasure》液態黑膠版開放預購，目前五大唱片、誠品線上和博客來還可以下單第二批。（圖／翻攝自華納音樂官網）

五大唱片： 官網明確標示「首批已售完」，特價為2,980元。 目前訂單編號2604023757之後皆為第二批出貨 ，預計出貨日期暫訂於10月底，想收藏的歌迷需有等待的心理準備。





誠品線上： 目前仍開放下單，價格為2,979元。 誠品同樣提示4月3日零時起下單者均為第二批預購 ，預計10月31日入倉後陸續出貨。特別的是，誠品線上還特別開了一個「蔡依林PLEASURE專區」，可以順道把其他還沒買到的蔡依林專輯一次打包。





博客來： 定價3,139元，優惠價2,980元， 目前仍可直接放入購物車購買 ，出貨時間標榜「上市後出貨」。





佳佳唱片： 網路價同樣鎖定2,980 元，目前雖顯示「無庫存」，但歌迷可持續追蹤官網動態或轉往其他電商通路下單。





華納音樂：售價2,980。目前顯示為「售完」，並標示預購期間為4月2日至5月15日。8月31日正式發行。以及有「貨到通知我」的追蹤鍵，可留意最新動態。







蔡依林感官專輯大作《Pleasure》「愉悅流動版（液態膠版）」日前開放預購，因其獨特的視覺工藝與收藏價值，引發歌迷與黑膠收藏家瘋狂搶購。自4月2日開放預購後，短短時間內包括華納音樂官網上顯示為「售完」、佳佳唱片顯示為「目前無庫存」，，預購日到5月15日止，帶您一次掌握。根據各大唱片行與電商平台的頁面顯示，目前《Pleasure》液態黑膠版已進入第二批預購階段。首批上市日期顯示為8月31日，沒搶到第一批的歌迷仍有機會，把握以下幾個預購入口，仍有機會買到。從預覽圖可見，黑膠唱片本體呈現出如水墨般的流動感，與專輯「Pleasure」的感官主題呼應。最吸睛的莫過於12吋黑膠盤面上的「霧暮紫」液體，它會隨著唱盤轉動渲染出獨一無二的光影軌跡。而在人像視覺方面，更重金請來曾與 The Weeknd、Jessie J 等國際巨星合作的攝影大師Brian Ziff掌鏡。畫面裡的蔡依林，披上一襲雲霧蕾絲紗袍，以帶有張力的肢體語言展現身體與慾望的對話，化身為黑白影像中璀璨的流動之光，詮釋抽象的愉悅情緒，是非常有流動感的靜態畫面，有如藝術品，吸引搶購熱潮。由於第二批出貨時間多落在10月底，建議尚未下單的粉絲抓緊機會，避免後續預購都關閉。