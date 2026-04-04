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今（4）日是兒童節，總統賴清德表示，孩子的成長，是每個家庭最深的牽掛，也關乎國家未來的發展，政府要繼續當家長們最堅實的後盾；他強調，政府會持續強化社會安全網，確保每一個孩子，都能在充滿愛的環境中，自在地成長，也會繼續努力，打造更友善的環境。「今天是兒童節，祝全台灣的小朋友，兒童節快樂！」賴清德在社群平台發文說，孩子的成長，是每個家庭最深的牽掛，也關乎國家未來的發展，為了讓每個家庭與孩子，都能平安長大、勇於探索世界，政府要繼續當家長們最堅實的後盾。賴清德指出，這幾年，政府持續推動「0到6歲國家一起養2.0」，加碼育兒津貼，減輕家長負擔；也推動優化兒童醫療照護計畫，提升3歲以下幼兒的照護品質，讓孩子在重要的成長過程，有最周延的醫療照護。賴清德提到，要建構更安全的成長環境，從促進心理健康到陪伴特殊境遇家庭，政府會持續強化社會安全網，確保每一個孩子，都能在充滿愛的環境中，自在地成長。賴清德表示，謝謝每一位家長的辛勞與陪伴，政府會繼續努力，打造更友善的環境，讓每個孩子都能健康茁壯，盡情發揮潛力，勇敢做自己。