連假出遊遇上致災豪雨！氣象署針對中台灣發布豪雨特報，台中大甲地區今（4）晨雨勢極度驚人，水利署更已對「大甲區」正式亮起淹水二級警戒。社群平台 Threads 上災情畫面連發，不少在地人驚恐直呼「大甲的雨是用倒的」，更有網友在國道 3 號直擊兩台車因雨天路滑「整個撞爛」。儘管大甲媽祖文化祭正熱鬧展開，在地名店仍因風雨過大，無奈宣布「忍痛休店」關門。
國道 3 號驚悚事故！雨像用倒的「兩台車撞爛」
「真的不誇張，昨晚大甲的雨是用倒的！」網友在 Threads 發布警訊，指稱今晨國道 3 號北上路段因強降雨視線極差，連續目睹兩台汽車疑似因雨天路滑、視線不佳，導致打滑失控「整個撞爛」，畫面令人心驚。在地人也紛紛回報，大甲、大安與外埔地區雷雨交加，呼籲連假欲前往大甲參拜的民眾，務必留意天候狀況與國道行車安全。
受猛烈對流影響，水利署已對台中市大甲區發布「淹水二級警戒」。在地帳號與氣象觀察者紛紛提醒，甲安埔（大甲、大安、外埔）的朋友如需外出，務必留意低窪路段，並檢查家中是否有滲漏水情形。不少大甲居民形容，這場雨的強度已達「浮誇」等級，強陣風伴隨雷鳴，讓不少還在睡夢中的民眾都被驚醒。
媽祖祭名店忍痛休店！店家：為了客人安全不開了
暴雨災情也直接衝擊在地民生。即便目前正值「大甲媽祖文化祭」高峰，遊客量驚人，但位於大甲的知名炸雞店「小上海香酥雞大甲店」仍決定停業一天。店家發文表示，為了維護客人的安全以及食品衛生，「今日忍痛公休一天，麻煩大家不要白跑一趟了。」此舉引發不少網友讚賞，感嘆這場雨確實大到讓人不敢出門。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「真的不誇張，昨晚大甲的雨是用倒的！」網友在 Threads 發布警訊，指稱今晨國道 3 號北上路段因強降雨視線極差，連續目睹兩台汽車疑似因雨天路滑、視線不佳，導致打滑失控「整個撞爛」，畫面令人心驚。在地人也紛紛回報，大甲、大安與外埔地區雷雨交加，呼籲連假欲前往大甲參拜的民眾，務必留意天候狀況與國道行車安全。
受猛烈對流影響，水利署已對台中市大甲區發布「淹水二級警戒」。在地帳號與氣象觀察者紛紛提醒，甲安埔（大甲、大安、外埔）的朋友如需外出，務必留意低窪路段，並檢查家中是否有滲漏水情形。不少大甲居民形容，這場雨的強度已達「浮誇」等級，強陣風伴隨雷鳴，讓不少還在睡夢中的民眾都被驚醒。
媽祖祭名店忍痛休店！店家：為了客人安全不開了
暴雨災情也直接衝擊在地民生。即便目前正值「大甲媽祖文化祭」高峰，遊客量驚人，但位於大甲的知名炸雞店「小上海香酥雞大甲店」仍決定停業一天。店家發文表示，為了維護客人的安全以及食品衛生，「今日忍痛公休一天，麻煩大家不要白跑一趟了。」此舉引發不少網友讚賞，感嘆這場雨確實大到讓人不敢出門。