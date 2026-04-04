我是廣告 請繼續往下閱讀

入春最猛鋒面「超大雨勢掃竹苗地區」！雨量排行榜出爐

縣市下最多依序名次為苗栗縣345毫米（三灣鄉-大河）

至於縣市最大3小時累積雨量，苗栗縣275毫米（造橋鄉-造橋）

▲今鋒面影響，縣市累計雨量排行榜及3小時累計雨量排行榜。（圖/中央氣象署）

苗栗睡醒各地淹水成災！3小時下275毫米什麼等級？

3小時降下275毫米的雨量，已經是達到「大豪雨」的等級

市區下水道設計容量大約為「每小時78毫米」，其他縣市都大約落在60毫米至70毫米之間，結果苗栗今早3小時有地區降雨達到275毫米的驚人數字，才會造成各地淹水成災。

▲清明炸裂中台灣！ 苗栗縣今（4）受豪雨猛灌，各地都有淹水災情，在地排水系統根本無法承受大豪雨等級的降雨。（圖／翻攝自 Threads）

南部鄉親也要小心了！入春最強鋒面晚上持續炸雨

今晚鋒面仍在台灣上空，從下半天到入夜，西半部及中南部仍可能出現大雨或局部豪雨。

▲今晚鋒面仍在台灣上空，從下半天到入夜，西半部及中南部仍可能出現大雨或局部豪雨。（圖/中央氣象署提供）

今（4）日受到鋒面影響，超猛對流雲系直接一劍貫穿竹苗地區，從凌晨一路下早上7時許，其中苗栗多個地區3小時累計雨量都破200毫米，甚至苗栗造橋還有一小時破百的紀錄。中央氣象署稍早公布凌晨至早上雨量排行榜，累積雨量及3小時累積最大冠軍都是苗栗縣，然而根據氣象署標準，這已經是「大豪雨」等級，達到致災性降雨的情況，接下來對流胞將繼續往南移動，南部地區民眾午後要特別留意天氣變化了！氣象署稍早公布今日累積雨量排行榜以及3小時累積雨量前五名，其中「今日累積雨量排行榜」，、新竹縣269毫米（北埔鄉-外坪）、台中市157毫米（和平區-雙崎）、桃園市120毫米（復興區-奎輝國小）、新竹市104毫米（東區-國三S103K）、新竹縣192毫米（北埔鄉-外坪）、台中市127毫米（豐原區-豐原）、彰化縣86毫米（伸港鄉-防潮門）、桃園市84毫米（復興區-奎輝國小）。竹苗地區因稍早被強對流胞雲系影響，出現超強降雨，目前對流已經抵達中部，讓竹苗地區降雨稍微趨緩。不少苗栗鄉親睡醒之後，突然發現家門外正在淹水，尤其住在山區的民眾更是嚇壞表示：「不說還以為有颱風來！怎麼會下成這樣。」而根據中央氣象署的標準，，是會致災的降雨類型，像是2024年凱米颱風，中南部遭到豪雨狂炸，依照台灣目前都是防洪標準和排水系統，幾乎沒辦法承擔這種瞬間強降雨，以防洪標準最高的台北來看，而目前中部地區持續降下對流旺盛雨勢，氣象署表示，在鋒面影響下，從昨晚到今天對流發展旺盛，目前台中至彰化一帶降雨相當顯著。此外，南部外海也有較強回波逐漸發展並朝陸地移動，預估稍晚南部沿海將出現一波明顯降雨，並可能伴隨強降雨及強陣風。氣象署說，雖然明天白天雨勢會稍微趨緩，但下週一晚間另一波鋒面接近並影響台灣，中部以北及基隆北海岸降雨機率再度提高，影響時間將持續至週二，期間全台降雨機率仍高，尤其北部可能有大雨等級降雨。