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▲苗栗縣雨勢最猛烈，目前消防局、水利處、交工處等部分同仁返回工作崗位三級開設（現已提升為二級）。（圖／取自鍾東錦FB）

鋒面雨撞進台灣，中央氣象署今（4）日一早針對多處發布大雨特報，其中苗栗縣雨勢最猛烈，截至上午10時20分，累積雨量345毫米為全台最多，多處因暴雨災情，甚至淹水達到半個輪胎高，縣長鍾東錦也在臉書PO文指出，今天一早相關局處長全數銷假上班，一起處理災情。縣長鍾東錦在FB貼出苗栗因暴雨成災的畫面，只見馬路被混濁泥流淹沒，還有土石崩落道路。鍾東錦提到「一早各地就有許多地方排水不及，淹水地區逐漸擴大。尤其在山區因為多日旱情導致土地乾燥，大雨沖刷力道強勁，土石崩落機率恐怕不小，請周邊居民千萬小心。」目前消防局、水利處、交工處等部分同仁返回工作崗位三級開設（現已提升為二級），調派抽水機趕赴各地，「中港溪溪水暴漲，水庫進帳不小，但許多地區的排水無法因應如此大量的瞬間降雨，甚至淹水已達半個輪胎高，部分車輛拋錨水中。因故一早我便與消防局、水利處、交工處等緊盯各地災情，各相關局處同仁也陸續因此銷假返回工作崗位，針對各地災情進行排解疏通」他表示，「老天給我們開了個玩笑，一則以喜一則以憂，但我們都會全力以赴，概括承受。」強調不要讓民眾泡在水中等太久。目前苗栗受到暴雨災害影響交通無法順利通行的地區，包括苗21線9k道路中斷、苗21線12k、124線23K及24K等多處、124線龍門隧道口、124乙線6-7k處。