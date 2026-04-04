我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧開著超大台的黑色休旅車，自己上下班。（圖／李多慧이다혜 DahyeLee #82 後援會YouTube授權提供）

▲李多慧環島時曾在機車上睡著，超級做自己。（圖／李多慧臉書）

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧定居台灣後，生活越來越獨立了，不僅之前曾騎機車環島，昨（3）日開幕戰時，還被後援會直擊自己開公司的車上下班，超級接地氣，也讓粉絲笑翻直呼：「沒有多慧不會的，不知道還會給我們什麼驚喜」。昨日味全龍在天母棒球場舉行開幕戰，迎戰台鋼雄鷹，李多慧下午就到球場做準備。只見她開著黑色的Toyota Alphard亮相，停車一次就到位，接著她自己拖著行李袋走進球場，沿途還不忘熱情地跟粉絲揮手打招呼。等到比賽結束後，李多慧也自在的走去牽車，下班回家；看到許多粉絲在車道旁等她，李多慧還直接打開車窗，跟粉絲說掰掰，最後帥氣的駕車離去，超級親民。李多慧開車上下班的影片隨後也被後援會放上YouTube，吸引萬人觀看，粉絲見狀也紛紛留言，「哇賽，兩輪成四輪，多慧棒棒」、「從第一個騎機車上下班的韓啦，到開車上下班，沒有多慧不會的，不知道還會給我們什麼驚喜」、「以前騎機車上下班到被跟蹤不敢騎，希望不要再發生，多給多慧私人空間」。李多慧2023年來台發展後，除了在球場應援，私下也很認真體驗在台灣的生活，2024年11月她就曾趁休賽期間，騎車環島5天4夜，當時李多慧還分享自己倒在機車上睡著的照片，讓粉絲笑翻。後來李多慧甚至接下機車代言廣告，直呼在台灣騎車真的很幸福；至於有沒有考慮在台灣買房，李多慧表示雖然很想，但目前財力還不夠，比起買房，現在比較有機會先買車。