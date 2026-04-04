連假期間除了留意雨彈，還得注意「太空天氣」影響身心！中央氣象署今（4）日上午發布緊急地磁擾動警示，受太陽表面活躍區（AR4403）強烈閃焰影響，地球正迎來一場「中度磁暴（G3等級）」。這場擾動預估持續影響長達 18 小時，不僅連假出遊最依賴的 GPS 導航可能出現飄移，許多民眾更會產生莫名的疲累感，甚至出現頭痛與失眠等磁暴反應。
導航訊號恐「鬧情緒」！連假行車務必留意
氣象署太空天氣作業辦公室指出，本次磁暴指標達到 Kp=7（G3級），對近地太空環境有顯著影響。最讓出遊民眾頭痛的是，衛星導航（GPS）、無線電通訊可能出現短暫中斷或定位不準。若在行車、導航過程中發現路徑異常飄移，可能並非手機故障，而是受到磁暴干擾。此外，電力系統也需防範地磁感應電流引發的「假警報」。
難怪睡不著？小心磁暴引發 3 大身體衝擊
磁暴不只影響電子設備，劇烈的地磁場變動會干擾人體生物鐘與神經系統。不少人在這段期間會出現「磁暴症候群」，若有以下徵兆請不要驚慌：
雖然對通訊是考驗，但對高緯度地區的旅客來說卻是驚喜。本次磁暴能量充足，極光活動最低可發生在磁緯 50 度的地區。北美、北歐及紐西蘭南部等地，有望目睹罕見的強烈極光，堪稱「太空風暴」中的絕美贈禮。
氣象署將持續觀測太陽風風速變化。提醒民眾連假出遊若導航定位不穩，請保持耐心，並多喝水、多休息，減少 3C 產品使用，以緩解這場磁暴帶來的「體感衝擊」。
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氣象署太空天氣作業辦公室指出，本次磁暴指標達到 Kp=7（G3級），對近地太空環境有顯著影響。最讓出遊民眾頭痛的是，衛星導航（GPS）、無線電通訊可能出現短暫中斷或定位不準。若在行車、導航過程中發現路徑異常飄移，可能並非手機故障，而是受到磁暴干擾。此外，電力系統也需防範地磁感應電流引發的「假警報」。
磁暴不只影響電子設備，劇烈的地磁場變動會干擾人體生物鐘與神經系統。不少人在這段期間會出現「磁暴症候群」，若有以下徵兆請不要驚慌：
- 莫名疲累與虛弱：感到電力被抽乾，即便沒做重體力活也覺得身體沉重。
- 偏頭痛與焦慮：磁場變動干擾神經張力，易誘發偏頭痛、情緒焦躁或莫名低落。
- 嚴重睡眠障礙：褪黑激素分泌受波動影響，導致連假期間反而入睡困難、淺眠多夢。
雖然對通訊是考驗，但對高緯度地區的旅客來說卻是驚喜。本次磁暴能量充足，極光活動最低可發生在磁緯 50 度的地區。北美、北歐及紐西蘭南部等地，有望目睹罕見的強烈極光，堪稱「太空風暴」中的絕美贈禮。
氣象署將持續觀測太陽風風速變化。提醒民眾連假出遊若導航定位不穩，請保持耐心，並多喝水、多休息，減少 3C 產品使用，以緩解這場磁暴帶來的「體感衝擊」。