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陳姓男子昨（3）日在彰化縣鹿港鎮的早市一帶紅燈右轉，見巡邏警車鳴笛開車逃逸，車子直接衝撞騎機車的75歲施姓阿嬤，阿嬤被車輾過送醫不治。後續警方展開追擊，約5小時後將陳男逮捕，發現陳男有毒品反應，全案依公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。鹿港警分局表示，這起意外發生在昨天上午將近11點，當時巡邏警車在鹿港鎮中山路、博愛路口，發現前方有車輛闖紅燈右轉，員警立即鳴笛尾隨，發現違規車輛在泉州街口，撞上騎機車的婦人後肇事逃逸，由於婦人彈飛臥倒路中央，員警馬上停車通報119，並維持現場交通秩序。救護人員獲報趕抵，發現婦人當時仍有生命徵象，左大腿有約30公分撕裂傷，腹部呈現瘀青，對聲音有反應，立即施以清洗傷口、包紮止血，並予以頸圈及長背板固定處置後，送往鹿基醫院救治，最後仍宣告不治。後續警方積極追緝肇事逃逸車輛，經5小時後在鹿港鎮將陳男逮捕歸案，經酒精與毒品檢測發現陳男有毒品反應、無酒精反應，但車內未尋獲毒品。施姓婦人的兒子指出，母親初二、十六都會拜拜，今天是農曆2月16日，母親為了拜拜，專程騎機車去鹿港早市買菜，回程卻發生意外，令人心碎。