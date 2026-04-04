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▲「2026台灣祭」完整卡司與節目表第二天（圖／台灣祭臉書www.facebook.com/taiwanmusicfest/）

▲「2026台灣祭」完整卡司與節目表第三天（圖／台灣祭臉書www.facebook.com/taiwanmusicfest/）

墾丁人潮回來！曾經是旅遊勝地的墾丁，因為多次被爆出墾丁大街攤商亂訂售價、把客人當盤子的消費糾紛，導致旅遊人次持續下滑。但昨（3）日卻有網友爆料，墾丁大街湧現了爆滿的人潮，墾丁地區甚至一房難求，網友驚呼「不是說國旅沒人去嗎」，而事實上，是因為屏東舉辦台灣祭，地點就在墾丁大灣遊憩區，從昨日開始登場一連三天將至明（5）日，《NOWNEWS》也整理接下來兩天的完整表演卡司與節目表。有網友在Threads分享昨（3）日晚間墾丁大街湧現人潮，並表示現場人山人海，只見馬路放眼望去都是人，不少人見狀也紛紛留言表示「滿滿的大盤子」、「不是説不去了，現在又一推盤子」、、「證明台灣人雖然嘴巴罵國旅，但身體還是很誠實的」、「不是說國旅貴嗎？？過年飯店都是人」。但也有人表示「墾丁的海還是很藍很美，盤子店家真的只有少數就被報導的太誇張，每到週末南下渡假的人還是很多」、「我去過墾丁大街 賣的東西又不貴 不要在亂造謠了」、「我住高雄，高雄的夜市都比墾丁貴」、「台灣祭救了墾丁」。原來，墾丁人潮原因來自於「2026台灣祭」1連3天從昨天起在墾丁大灣遊憩區盛大登場，設置5大舞台，集結超過120組演出卡司，3日表演團體包含盧廣仲、滅火器、周湯豪、怕胖團、日本樂團ROTTENGRAFFTY等，因此吸引了大批人潮湧入。據悉，因為台灣祭訂房在連假開始前，核心區飆破8成。周湯豪NICKTHEREAL‧怕胖團 PAPUN BAND‧固定客 Feat. 馬克SAVAGE.M‧OBSESS‧The Dinosaur's Skin 恐龍的皮‧P!SCO Feat. 海洋家族‧TRAGEDY OF MURDER (TH)‧核果人‧粗大BAND‧EVENFALL 薄暮‧Sabrina 胡旬舞‧步行者‧沈默紳士‧Slowing Oscillation 斯洛頻率‧吾橋有水 FloodingBridge‧SpecialThanks (JP)‧EGG BRAIN (JP)‧SADOG‧擊沈女孩‧おとなりアイニー (JP)‧Greasy Alley 油漬艾莉‧貓攀‧NeaR Band 你阿伯‧應聲倒地‧BELISH‧22.5‧Jairo(JP)‧Jene(JP)‧慶記KTV-Double K Feat.C.Holly‧法克遊 (FRαNKIE阿法 x 馬克SAVAGE.M)‧Yappy‧西屯純愛組‧Frankie Paris & Zunggu Zunggu (JP)‧Quanzo‧O.Dkizzya‧NEWKIDSINTOWN(KUOKUO & Denzel & Aji & TIPSY)盧廣仲‧滅火器Fire EX.‧傻子與白痴‧南西肯恩‧M.V.M x 百合花‧溫室雜草‧Traveller旅人‧等阮返來‧EmptyORio‧眠氣Hypersomnia‧紙鳶‧閃閃閃閃‧SONNIE 桑尼‧Tickle Tickle癢癢‧胖虎punkhoo‧工口紳士‧DrunkMonk 撞克茫客‧The Salitus‧BUTTER RIOT‧烈鷹‧Hedgehog (HK)‧時不我予‧遠鄉人 The Drifter‧少年A‧DiePression‧潮州土狗‧DJ金剛‧潤少‧c8ight陳全‧LiLHAO‧G2SLS 孤兒收容所 & DJ R Pon‧Afuro George‧動漫派‧慶記KTV-YU‧慶記KTV-KOALA WU