柬埔寨副總理兼司法部長高樂昨（3日）表示，針對太子集團「電詐頭目」陳志一案，其所有與犯罪有關的資產，包括作案工具、違法所得及洗錢所得等等，皆依法沒收、納入柬埔寨國庫。對此，泰國知名旅遊網紅「泰國清邁象」於臉書大嘆，身為「厲害了我國」的鄰居，柬埔寨這招空手套白狼、過河拆橋，真的讓人目瞪口呆。
根據《柬中時報》報導，高樂3日主持《反電信網路詐騙法》記者會，面對傳媒提問，透露柬國執法機關已對陳志一案啟動資產追繳程序，但因為案件涉及範圍廣，相關工作還在持續推進。從法律層面來看，一切與犯罪行為相關的財產均屬於依法追繳範圍，包括直接用於實施犯罪的工具、違法所得以及透過洗錢轉化的資產，最終將納入柬埔寨國家財政體系。
高樂並強調，涉案資產的全面追繳，是政府打擊電信網路詐騙整體行動的重要一環，重點在於切斷資金鏈、打擊幕後利益網路。
旅遊網紅「泰國清邁象」同一天於臉書粉專發文，認為柬埔寨手段高明，先讓這些吸金全球的詐騙大集團，一路開綠燈、送特權，坐看他們瘋狂收割全世界，等到肥肉長滿了、國際壓力大了，再反過來大義凜然的「依法反詐」，順理成章把巨額詐騙資產通通充公、歸入國庫，這招國家級的「養套殺」簡直是打詐天花板，自成一個特色經濟循環。
陳志於今年1月因涉嫌電詐及洗錢，先是在柬埔寨被捕，然後遣返中國接受調查。本週（4月1日）其犯罪集團核心骨幹、匯旺集團董事長李雄亦被柬埔寨逮捕，遣返回國。
公開資料顯示，太子集團控股曾為柬埔寨大型企業集團之一，在當地擁有80餘家企業，業務涵蓋房地產、金融、航空及消費服務等多個領域，投資規模達數十億美元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
高樂並強調，涉案資產的全面追繳，是政府打擊電信網路詐騙整體行動的重要一環，重點在於切斷資金鏈、打擊幕後利益網路。
旅遊網紅「泰國清邁象」同一天於臉書粉專發文，認為柬埔寨手段高明，先讓這些吸金全球的詐騙大集團，一路開綠燈、送特權，坐看他們瘋狂收割全世界，等到肥肉長滿了、國際壓力大了，再反過來大義凜然的「依法反詐」，順理成章把巨額詐騙資產通通充公、歸入國庫，這招國家級的「養套殺」簡直是打詐天花板，自成一個特色經濟循環。
公開資料顯示，太子集團控股曾為柬埔寨大型企業集團之一，在當地擁有80餘家企業，業務涵蓋房地產、金融、航空及消費服務等多個領域，投資規模達數十億美元。