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民眾黨創黨主席柯文哲一審重判17年、褫奪公權6年，不過國民黨中央和黨團仍情義相挺，中常會也通過「共用母雞」條款，讓台北市長蔣萬安得以站台白營市議員參選人。藍營北市松信議員秦慧珠日前開出黨內第一槍，直言柯文哲涉公益侵占、背信罪鐵證如山，「藍白合不一定要跟柯文哲」。對此，同選區白營對手許甫則回擊，秦慧珠沒有好好的看判決書，這是低等錯誤，如果有在柯文哲粉專爬梳，可以了解審理過程多不公平。秦慧珠31日在政論節目上直言，柯文哲的藍白合恐怕和國民黨的藍白合不一樣，藍白合不一定要跟柯文哲合，柯涉及公益侵占、背信罪等，律師也都放棄辯護，把人家政治獻金匯到兒子股票帳戶，也沒有否認，她認為這部分是鐵證如山，更說相信北市國民黨議員，大概沒有一個人會說，柯文哲完全清清白白。許甫今則回擊，秦慧珠在政論節目上，可能是即興式、脫口而出的發言，並沒有真正、努力、好好的看判決書、柯文哲辯護律師所提出的相關說法，才會說律師都沒有在幫忙辯護，這是比較低等的錯誤。許甫說，相信秦慧珠經過他們的說明，或是說若在柯文哲粉專、相關資訊上爬梳的話，都可以了解京華城案、政治獻金案，在審理過程當中，有多麼奇怪、離奇、不公平，以及判決出來全場譁然， 3 月 29 號有這麼多人站上凱道，認為司法傾斜，這都是秦慧珠應該要去思考的