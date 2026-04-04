我是廣告 請繼續往下閱讀

為減輕醫院病床壓力，也讓患者能在家中舒適療養，衛福部健保署日前通過2項新措施，分別為門診靜脈注射抗生素的感染症患者治療天數延長為7天，以及在宅急症計畫中新增提早出院模式，讓失能或就醫不便的住院感染症患者，返回家中或照護機構繼續接受靜脈抗生素治療。健保署3月26日共同擬訂會議決議通過，包括修訂「全民健康保險門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT）」，將每次治療計畫天數上限由現行5天延長為7天，並在「在宅急症照護試辦計畫（ACAH）」中新增「提早出院模式」。健保署署長陳亮妤表示，去年8月1日推動的OPAT方案，整合住院、急診與門診抗生素治療資源，可減少不必要的住院需求，提升醫院病床使用效率。以臺大醫院為例，OPAT中心每月可減少17%病房占床率，提升病房周轉率。今年春節連假因有9天，當時單次治療天數由5天延長至7天，由於臨床實務反映成效良好，因此本次放寬規範，以強化OPAT照護延續性。為增加醫師對於抗生素的選擇性，健保署114年11月1日新增攜帶式輸液器，讓醫師依病情即時調整，同時兼顧感染控制。統計自114年8月至115年2月止，已有210家院所參與（105家醫院及105家基層診所），累計申報8,107個治療計畫，受惠人數達5,710人。另外，在宅急症照護試辦計畫，希望為急症病人提供適切的居家醫療照護，作為住院治療之替代方案，同時強化各級醫療院所間的垂直轉銜合作，促進醫療資源有效運用。自113年7月試辦至114年底，已累計服務5,949人次。本次新增之「提早出院模式」預計挹注約5,900萬點，估計受益人次可達1,200人，將有效紓解住院壓力，為有需求之病人提供更貼近日常生活的治療選擇。健保署強調，抗生素之適當使用攸關病人安全與公共衛生，已持續針對OPAT及ACAH申報案件監測，並會同台灣感染症醫學會共同審查申報情形，確保治療計畫符合臨床適應症及用藥規範，以防範抗生素不當使用或濫用之情事。健保署將持續滾動檢討並精進相關支付與管理機制，支持醫療院所提供連續、穩定之感染症照護服務，共同守護國人健康。