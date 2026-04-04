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民眾黨中配立委李貞秀負面消息不斷，引爆黨內不滿，逼宮風聲不斷，傳出9日中評會上，將正式開鍘，更不排除投票除名。對此，民眾黨前副秘書長許甫引述佛教用語，「一念放下，萬般自在」，要李貞秀傾聽內心的聲音，想想大局應怎麼走，就會海闊天空。李貞秀上任立委後負面消息纏身，先是雙重國際身分議題遭行政官員拒絕備詢，沒想到她在直播中痛哭爆料「新竹市長高虹安拿了柯文哲700萬」，雖然事後道歉，卻又開直播說「那個數字又不一樣」，引爆黨內和小草撻伐，並被送中評會裁處，但傳出李貞秀會上拒絕請辭，更嗆若遭除名會提起訴訟，黨內譁然。如今傳出黨中央定調，認定李貞秀問題過大，下週四中評會將正式開鍘。許甫今表示，最近外界非常多雜音，相信也影響了李貞秀心理的情緒，有時候摒除雜音，好好傾聽自己心靈的聲音，「一念放下，萬般自在」，就會發現自己海闊天空。不過對於提到的除名提告，他並沒有聽到李貞秀有這樣說過，但還是要靜靜地把自己靜下心來，然後好好的想想大局應要怎麼走，這是當前迫切需要的。針對媒體詢問李貞秀下週總質詢是否也改書面質詢，許甫說這是立委個人職權，她個人想法都尊重，並沒有接收到這方面的訊息。