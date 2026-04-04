受鋒面與短延時強降雨影響，中央氣象署今（4）日上午發布豪雨特報，苗栗縣、新竹縣有局部豪雨或大豪雨發生機率，其中苗栗更被列為大豪雨警戒區。隨著多地積淹水災情擴大，不少民眾打開Google地圖後，赫見大片紅色淹水警報，驚呼「第一次看到」；苗栗網友也紛紛回報「被淹水包圍了」。
受到鋒面影響，苗栗今晨起降下猛烈雨勢，中央氣象署4日上午發布豪雨特報，指出苗栗縣與新竹縣有局部豪雨或大豪雨發生機率，台中市及新竹市也有局部大雨或豪雨，其中苗栗縣被點名為「大豪雨地區」，提醒民眾慎防雷擊、強陣風，山區須留意坍方、落石，低窪地區則要提防積淹水。
隨著雨勢持續，苗栗多地陸續傳出淹水災情，也讓不少民眾在Google地圖上看到罕見畫面。根據網路流傳截圖，苗栗多個區域被紅色警示覆蓋，顯示淹水警報已大範圍跳出，讓在地人看傻眼直呼「第一次看到淹水警報！」、「造橋一級已經很嚴重了」，還有人驚喊「被淹水包圍了」。
苗栗多處積淹水 地下道、車站周邊都傳災情
苗栗地區今天大雨造成多處道路積淹水，包括通霄發電廠周邊、後龍鎮造豐路、高鐵苗栗站附近停車場，以及頭份市光華北路、苗栗市家樂福周邊道路、建功地下道等地，部分路段已拉起封鎖線，民眾只能被迫改道。現場還傳出有人孔蓋浮起、機車騎士打滑，甚至有車輛受困積水中。
高鐵苗栗站周邊停車場出現淹水災情，部分車輛仍停在現場，積水高度已接近輪胎；苗栗市建功地下道與家樂福周邊道路則淹到小腿高，且水流速度快，車輛通行困難，附近居民也透過社群分享現場畫面，提醒民眾盡量不要前往。
水利署示警 苗栗多鄉鎮列淹水警戒
除了豪雨特報外，水利署防災資訊也顯示，苗栗縣多處地區今天已達淹水警戒。依即時資訊，苗栗縣多個鄉鎮被列入一級或二級淹水警戒，代表當地可能已出現明顯積淹水。雖然雨帶有南移趨勢，但土壤含水量已接近飽和，民眾清明連假外出、掃墓或通勤時，都應避免行經低窪地區、地下道及山區邊坡路段，以免發生危險。
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隨著雨勢持續，苗栗多地陸續傳出淹水災情，也讓不少民眾在Google地圖上看到罕見畫面。根據網路流傳截圖，苗栗多個區域被紅色警示覆蓋，顯示淹水警報已大範圍跳出，讓在地人看傻眼直呼「第一次看到淹水警報！」、「造橋一級已經很嚴重了」，還有人驚喊「被淹水包圍了」。
苗栗多處積淹水 地下道、車站周邊都傳災情
苗栗地區今天大雨造成多處道路積淹水，包括通霄發電廠周邊、後龍鎮造豐路、高鐵苗栗站附近停車場，以及頭份市光華北路、苗栗市家樂福周邊道路、建功地下道等地，部分路段已拉起封鎖線，民眾只能被迫改道。現場還傳出有人孔蓋浮起、機車騎士打滑，甚至有車輛受困積水中。
高鐵苗栗站周邊停車場出現淹水災情，部分車輛仍停在現場，積水高度已接近輪胎；苗栗市建功地下道與家樂福周邊道路則淹到小腿高，且水流速度快，車輛通行困難，附近居民也透過社群分享現場畫面，提醒民眾盡量不要前往。
水利署示警 苗栗多鄉鎮列淹水警戒
除了豪雨特報外，水利署防災資訊也顯示，苗栗縣多處地區今天已達淹水警戒。依即時資訊，苗栗縣多個鄉鎮被列入一級或二級淹水警戒，代表當地可能已出現明顯積淹水。雖然雨帶有南移趨勢，但土壤含水量已接近飽和，民眾清明連假外出、掃墓或通勤時，都應避免行經低窪地區、地下道及山區邊坡路段，以免發生危險。