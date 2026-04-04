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民眾黨創黨主席柯文哲一審重判17年、褫奪公權6年，不過國民黨中央和黨團仍情義相挺，中常會也通過「共用母雞」條款。不過藍營議員秦慧珠日前開出黨內第一槍，直言柯文哲涉公益侵占、背信罪鐵證如山，「藍白合不一定要跟柯文哲」；告發柯文哲的北市議員鍾小平也讚法官用法律守住判決。對此，民眾黨前秘書長許甫反嗆，鍾小平不能代表藍白合，如果藍白要站台、互動，都尊重政黨機制。投入北市松信區議員選舉的許甫今表示，先前稱希望鍾小平年底之後就不是台北市議員，是代表民眾黨諸多的支持者，還有社會大眾喊出的心聲。 鍾小平是不是年底之後還會是議員，他自己會努力，如果現在表現能夠說服選民的話，「我也是尊重。」不過許甫話鋒一轉，批評鍾小平並不能代表所謂的「藍白合作」，相信很多不管是藍營、白營的選民，都不認為鍾小平是藍白合作的風向跟指標。至於國民黨中常會通過「共用母雞」條款，許甫是否會考慮找藍營大咖站台？這樣其他藍營友軍可能會很焦慮？他說自己在政壇有滿多藍營朋友，平常大家往來都很正常，選舉過程當然各自有政黨，不過國民黨跟民眾黨現在政黨合作，如果要有站台、互動，都會尊重政黨內部機制和兩黨協議。許甫說， 選舉中每個人都有各自不同視角跟觀點，都會有焦慮、緊張的部分，但他覺得還是要自己努力，然後適時地排解壓力，這是最重要的。