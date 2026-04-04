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泰國燃油供應吃緊之際，南部素叻他尼府再爆出大規模異常流向。司法部清查發現，原本應運往當地6座油庫的燃油中，有多達5700萬公升在運送途中下落不明，數量幾乎逼近泰國一天柴油用量。案件如今已由泰國特別調查局列為特案偵辦，政府也同步升高對囤油、拖延出貨與走私等行為的打擊力道，整起事件不只牽動能源供應，也讓泰國燃油流通黑洞浮上檯面。泰國司法部長魯塔蓬（Rutthapon Naowarat）4月3日在能源危機簡報會上指出，官方在追查疑似囤油行為時，發現素叻他尼府海運燃油流向出現明顯異常。初步調查顯示，油輪一共執行96趟運輸，從油庫載出2.17億公升燃油，最後卻只有1.6億公升送達目的地，等於有5700萬公升在途中對不上帳。魯塔蓬表示，泰國平均每天柴油消耗量約6500萬公升，若把汽油與酒精汽油合計，全國日用量約1億公升。這次失蹤的燃油量，已接近全國1天柴油需求，也難怪政府將此案視為能源穩定風險來處理。目前泰方調查分成兩路同步進行。一方面由警方與地方行政部門從加油站端往上回查，追油品最終流向與庫存異常；另一方面則由特別調查局全面檢視從煉油廠、油庫到零售端的整條供應鏈，確認是否有人刻意拖延運輸、拒絕銷售，或藉由中間環節操作囤油牟利。泰國官方也提到，這波清查先前已在紅統府、達府與那空沙旺府查出違規案件，並逮捕涉案人員，違法樣態包括違反燃油貿易法中與囤油有關的條文。至於這次素叻他尼案，調查重點特別放在海運環節，相關單據、運輸紀錄與油槽存量資料都已被掌握，官方還會比對運輸時間是否過長、航程是否異常。特別調查局局長育塔納則說，現階段不排除涉及走私，但仍需時間補強證據；眼下最清楚的違法方向，仍是囤油與蓄意延遲運送，因為法律明文禁止業者拒售、拖運或故意卡住流通。他強調，特別調查局已把這起燃油失蹤案列為特案，接下來將陸續傳喚相關人員說明，並依法究責。為了防堵類似情況再擴大，泰國政府也準備在特別調查局內設置戰情室，持續監控全國燃油流量，並要求海關等單位回報原油進口與相關數據。另一方面，官方清查後認定煉油廠端目前未發現囤油行為，油槽內剩餘油品屬於無法商業抽取的殘存量。這起5700萬公升燃油去向不明案，發生在泰國因中東局勢與供應緊張而全面戒備的敏感時間點。總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）先前已下令全國嚴打囤油與非法走私，如今素叻他尼案被掀開，讓官方從「預防性查緝」直接走到「重大異常追查」。若後續真的查出有人利用海運與油庫環節動手腳，影響恐怕不只是一宗經濟犯罪，還可能牽動泰國能源調度與市場信心。