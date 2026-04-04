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泰國潑水節假期進入倒數，曼谷廊曼國際機場提前釋出疏運警訊。機場預估4月10日至19日10天內，總旅客量將達約106萬人次，航班起降6551架次，單日平均約10萬人次，整體運量明顯放大。隨著返鄉潮、觀光客與區域轉機需求同時湧現，機場呼籲旅客提早2至3小時到場，避免卡在報到與安檢流程，影響整體行程。廊曼機場在4月3日指出，潑水節期間客流將呈現分時段擠壓，其中4月11日被視為整段連假最忙的一天。依內部預估，上午5時至7時、上午9時至11時，以及下午3時至6時將出現明顯人潮集中，不少航班時段可能出現長時間排隊。尤其廉價航空航廈使用率高，一旦尖峰時間疊加，報到櫃檯與安檢通道負荷容易迅速拉滿。機場方面也同步提出分流建議，包括旅客可先完成線上報到、提早辦理行李托運，並在出發前再次確認航班資訊與登機門動態。對於攜帶托運行李或需辦理簽證的旅客來說，預留更多緩衝時間，能降低臨時狀況帶來的影響。這波運量升溫，背後與潑水節的文化與旅遊特性密切相關。潑水節是泰國傳統新年，象徵洗去過去、迎接新開始，每年都吸引大量民眾返鄉團聚，也吸引國際旅客前往參與。官方節期雖集中在4月13日至15日，但實際上活動從節前一週就逐步升溫，曼谷、清邁、芭達雅等地更會延長慶祝時間，形成長達數天的移動高峰。近年泰國觀光逐步回溫，潑水節更被視為重要觀光檔期。泰國觀光局持續加碼活動與宣傳，吸引外國旅客參與大型潑水派對、音樂活動與文化慶典，也讓國內外旅運需求同步拉升。除了航空系統，鐵路與長途巴士同樣面臨高載運壓力，多個主要交通樞紐在節前就已出現訂票緊張情況。廊曼機場在曼谷航空體系中扮演關鍵角色，主要承載國內線與廉價航空航班，包括飛往清邁、普吉、合艾等熱門旅遊城市，以及連接東南亞多個短程航點。每逢潑水節或年底假期，該機場都會出現旅客大量集中現象。今年在旅遊需求回溫與節慶活動加持下，人潮規模再度放大，讓疏運挑戰更加明顯。從目前航班與旅客量預估來看，今年潑水節的移動規模已經回到疫情前的高點附近，交通系統壓力同步升溫。對旅客而言，提早安排時間與動線，會比臨時應對更有餘裕，也更能把時間留給真正的節慶體驗。隨著潑水節持續成為國際旅遊亮點，未來如何在熱度與承載能力之間取得平衡，也會是泰國交通與觀光部門必須面對的長期課題。