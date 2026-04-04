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泰國國際航空近日公布最新規定，從2026年3月27日起，每名乘客最多只能攜帶2個行動電源登機，而且飛行期間不得使用，也不能在機上替行動電源充電。近來全球航空業持續收緊鋰電池管理，泰航這次跟進後，旅客若還照舊習慣收行李，很可能到了機場才發現規定已經變了。泰航透過官方Facebook發布安全公告，進一步說明旅客攜帶行動電源登機的要求。根據公告內容，新措施是依照國際民航組織（ICAO）最新航空安全規範制定，目的在於降低鋰電池產品在飛航過程中可能帶來的風險。除了每人限帶2個行動電源，航空公司也明文禁止旅客在飛機上使用行動電源，或替行動電源充電。這類規定近期不只出現在泰國，香港方面也已同步收緊。香港國際機場新制實施初期，就有不少旅客到了現場才知道，行動電源攜帶數量被限制為每人2個。有旅客反映，自己在出發前沒有收到足夠提醒，機場與值機區當時的告示也不算醒目，導致不少人在安檢或辦理登機手續時才臨時處理。其實，禁止在機上使用或替行動電源充電，近一年已逐漸成為亞洲多家航空公司的共同方向。泰航早在2025年3月就已禁止旅客於航程中使用或充電行動電源；長榮、華航、星宇，以及新加坡航空與Scoot等航空公司，也都陸續推出類似限制。對準備搭乘國際線的旅客來說，出發前最好先確認幾件事，包括行動電源有沒有超過數量限制、容量是否符合規定、是否放在隨身行李內，而不是托運行李，以及自己搭乘的航空公司或出發機場有沒有額外要求。現在航空安全規定更新速度很快，少看一則公告，到了機場就可能得臨時重整行李，嚴重一點，甚至可能直接影響登機安排。