我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部安達曼海沿岸的攀牙，近期在Booking.com公布的2026年旅客評分大獎（Traveller Review Awards）中入列全球最友善地區前10名。這份榜單來自超過3.7億則旅客實際評價，讓攀牙在國際旅遊版圖中再次被點名，也替泰國觀光注入一波關注熱度。攀牙位居全球第7名，榜首由墨西哥伊達爾戈拿下，其後依序為加拿大紐芬蘭與拉布拉多、西班牙納瓦拉等地。先前部分流傳資訊把攀牙寫成第1名，與官方公布內容存在落差，不過能進入前10名，仍代表其整體旅遊體驗已達到國際水準。2026年共有來自221個國家與地區、超過181萬家旅遊相關業者獲得獎項。泰國就有16692家業者入列，平均評分達8.8分。這些數字反映旅客對服務品質、住宿體驗與接待細節的高度肯定，也讓泰國在疫後旅遊市場的回溫節奏更加穩定。攀牙之所以能被旅客反覆提及，關鍵在於自然景觀與旅遊節奏的搭配。從攀牙灣的石灰岩島嶼、考拉海灘，到多個低密度開發的度假區，整體氛圍偏向安靜與放鬆。當地旅宿多強調貼近自然、空間寬敞與細緻服務，加上餐飲與活動安排貼近在地生活，讓旅客停留時間延長，也提升整體滿意度。近年旅遊趨勢也逐漸轉向「感受型旅行」，旅客更在意住宿舒適度、交通便利性與服務溫度，而非單純景點知名度。2026年入榜地區多半不是傳統熱門城市，而是節奏較慢、評價穩定的目的地。攀牙能在這樣的評選邏輯中被選中，也反映其旅遊模式與市場需求之間的契合度正在提高。對泰國而言，攀牙入榜不只帶動地方觀光能見度，也讓整體旅遊品牌再被國際市場關注。當各國持續爭奪旅客回流，能夠留下高評價的目的地，往往更容易在下一波旅遊選擇中被優先考慮，攀牙這次的成績，也為泰國旅遊市場再添一層競爭籌碼。