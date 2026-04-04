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國際油價壓力持續往內政決策端傳導，馬來西亞政府拍板自4月15日起，讓符合條件的聯邦公務員每週最多3天居家辦公，盼先從通勤端替燃油需求降溫。職工團體進一步估算，若公務員與政聯公司人員大規模響應，全年可望省下超過100億令吉（約新台幣730億元）燃油開支，這場原本為了節流啟動的安排，如今也被視為觀察馬來西亞公共部門工作模式是否出現變化的最新指標。根據馬來西亞政府最新規劃，自4月15日起，住家距離辦公地點超過8公里的聯邦公務員，可在分階段、選擇性原則下，每週居家辦公3天。適用對象目前以吉隆坡、布城、雪蘭莪及各州首府的公務員為主，這項措施由總理安華（Anwar Ibrahim）先前對外宣布，希望在全球能源緊張期間，先壓低通勤燃油消耗，減輕政府補貼與供應壓力。馬來西亞職工總會總秘書卡馬魯巴哈林指出，若約160萬名公務員及50萬名政聯公司職員一起配合，並以每人每月平均使用200公升RON95、每公升補貼價1.99令吉（約新台幣14.5元）推算，全年估計可省下逾100億令吉（約新台幣730億元）燃油消耗。工會認為，這不只關係到用油量下降，也牽動補貼支出能否同步減壓，對政府財政與民間生活成本都有直接意義。工會也預期，政府先開第一槍後，私人企業可能跟進採取更彈性的上班制度。不過他們也提醒，企業若要推動居家辦公，仍應先和工會或員工代表協商，避免制度落地太快，最後在工時認定、績效管理或補貼安排上衍生新爭議。居家辦公在馬來西亞眼下已不只是節能措施，也開始牽動勞資協調與職場管理的下一道題目。環保團體森林觀察（Rimba Watch）則指出，若巴生河流域有一半上班族改為居家辦公，政府每月可省下約1億6900萬令吉（約新台幣12.34億元）燃油補貼；若把模式擴大到全馬更多工作領域，每月節省的補貼甚至可能上看10億令吉（約新台幣73億元）。依據他們援引的政府與研究數據，巴生河流域勞動人口約408萬人，若其中半數不必每日通勤，除了汽油消耗下降，也有機會改善都會區空氣品質與碳排表現。森林觀察也點出，巴生河流域空污長期與車輛廢氣高度相關，若通勤車流下降，對公共衛生與城市宜居性都可能帶來實際效果。這項政策表面上是替燃油補貼止血，往下延伸還連到交通壓力、空污治理與減碳路徑。當能源危機逼著政府出手，原本分開討論的財政、環境與上班型態，如今也被放在同一套政策脈絡下檢視。首席秘書山蘇阿茲里（Shamsul Azri Abu Bakar）近日公開提醒，居家辦公不是在家休息，更不是外出逛街購物，公務員仍須維持紀律並完成既定KPI，各部門主管也必須負責監督執行情況。官方同時要求各機構同步檢討其他節流做法，包括減少實體會議、壓低不必要用電，以及縮減海外訪問。從這波安排來看，馬來西亞政府正試著把油價衝擊轉化成行政改革的起點。居家辦公能不能真的省下大筆補貼，接下來還要看執行率、部門配合度，以及私人企業是否願意跟進。但至少在油價高檔、補貼負擔升高的當下，馬來西亞已經先從通勤端下手，接下來外界看的，將是這套節流方案能不能從短期應急，慢慢長成新的工作常態。