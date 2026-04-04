我是廣告 請繼續往下閱讀

越南草莓出口在2026年開年前2個月突然衝出一波罕見漲勢，出口額來到340萬美元（約新台幣7680萬元），不只比去年同期放大到2000倍，也一口氣超過2025年全年的174萬美元（約新台幣5568萬元）。原本在整體蔬果出口裡占比不高的草莓，這次意外衝上檯面，也讓外界開始注意，越南蔬果外銷正在往單價更高、附加價值更高的品項挪動。根據《越南快訊》報導，草莓目前在越南蔬果出口中的比重仍只有約0.34％，規模還不算大，但增速在各類品項中相當突出。這個變化背後，反映的不是單一品項突然走紅而已，更像是越南業者近年調整出口策略的一個縮影。當榴槤、火龍果、香蕉、芒果這些大量型水果撐住主體盤面，草莓這類高價值產品也開始找到自己的位置。從出口市場來看，越南草莓目前已經賣進中國、南韓、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、歐盟與中東。這些市場共通點很直接，對品質、食品安全、冷鏈運輸與供應穩定度都有一定要求。代表越南草莓產業鏈已經不再停留在只拚產量的階段，而是開始摸到更高門檻的外銷生意。不過，現階段撐起出口成績的主力，還是冷凍與加工型產品，新鮮草莓的占比依舊偏低。越南蔬果協會秘書長鄧福阮坦言，鮮果出口涉及保鮮、包裝、運輸與到貨品質控管，難度明顯更高，所以目前量還不大。接下來越南草莓能不能把這波成長撐久，重點還是在品質穩定度，以及冷鏈和保鮮技術能不能再往上拉。越南整體蔬果出口近年持續擴張，2025年出口額估達8億至8.4億美元（約新台幣254.4億至267.1億元），官方與業界也持續朝更高目標推進。在這樣的背景下，草莓雖然還不是主力品項，卻替越南農產出口多開了一條新路。接下來若鮮果保鮮能力、加工技術與品牌經營都能跟上，這顆目前占比還小的草莓，後續很可能不只是一波短線暴衝。