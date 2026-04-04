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中東戰事把油市再度推進高波動區，布蘭特原油一度衝破每桶111美元，能源焦慮迅速蔓延到亞洲消費市場，也讓電動車成為這波震盪下少數受惠產業之一。泰國總理阿努廷近日改搭中國車廠比亞迪電動車進出總理府，時機點正好踩在泰國燃油價格急漲之際，外界也開始把這個動作，與節能政策、產業風向以及中國電動車加快出海連在一起看。阿努廷（Anutin Charnvirakul）3月31日被路透拍到駕駛比亞迪Sealion 7抵達曼谷政府大樓，當時背景正是中東衝突推高油價，泰國國內也忙著處理燃料成本壓力。這位一向以豪車收藏聞名的總理，這回改以電動車代步，很難不被外界放大解讀。對政府來說，這既有節能減碳的政策意味，也帶有向市場喊話的效果，尤其在民眾對油價上漲高度敏感的時候，任何公開動作都會被視為態度表態。泰國這波燃油漲勢來得又快又猛。路透與泰媒資料都提到，泰國政府近期為了維持油價基金流動性，陸續縮減柴油補貼，柴油零售價在4月初來到每公升44.24泰銖（約新台幣38.9元），較一個月前高出48%。油價一路往上，衝擊的不是只有通勤族，漁業、農業與物流業也一併承壓，政府同時評估減稅、重算煉油與行銷成本，希望把終端價格往下拉一些。當油價變成壓力，電動車就更容易被拿來重新計算。這種轉向近來在亞太市場愈來愈明顯。澳洲汽車市場2月電動車市占衝到11.8%，創下同期新高，當地媒體也提到，隨著油價上升，民眾對電動車與混合動力車的興趣同步升溫。在這波風向裡，比亞迪確實站在相對有利的位置。比亞迪3月新能源車銷量報30.02萬輛，海外乘用車與皮卡銷量來到11.96萬輛，年增65.2%。雖然比亞迪整體單月銷量已連7個月較去年同期下滑，反映中國本土市場競爭依舊激烈，但海外仍是最亮眼的一塊。公司日前也向分析師表示，對2026年海外銷售目標1.5百萬輛有高度信心，甚至認為海外市場未來可能撐起一半業務。對照之下，特斯拉面對的壓力就複雜得多。特斯拉2026年第一季交車35.8萬輛，低於市場預期的36.8萬輛，創下一年來最弱單季表現。除了美國電動車稅收抵免到期影響需求，全球競爭加劇也是原因之一。市場原本期待特斯拉在第一季交出更穩定的成績，但目前看來，油價上升雖有機會替電動車整體需求添柴火，受惠程度仍會因品牌、地區與產品節奏而出現很大差異。從投資市場角度來看，戰事推高油價後，資金確實更願意回頭找能源轉型題材。只是這波熱度能走多遠，還是得看中東局勢與油價後續怎麼變。如果衝突持續，燃油成本高檔盤旋，電動車在新興市場的吸引力大概率還會續強；但若局勢降溫、戰略儲油釋出、油價快速回落，市場情緒也可能很快修正。這場仗暫時把電動車又推回鎂光燈中央，只是最後留下來的，不會只有話題，還要看各家車廠能不能把這波外部衝擊，真正轉成長期競爭力。