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彰化縣鹿港鎮昨（3）日傳出男子毒駕闖紅燈躲警車攔查，衝撞機車導致75歲買菜嬤噴飛身亡，家屬質疑警車在發現老婦被撞飛倒地後，為何沒有立即追緝肇逃車輛，讓毒駕男逃了5個小時才被抓到。鹿港警分局強調，員警救人第一，發現老婦重傷立即打119請求救護，並請線上員警支援追緝逃逸車輛。家屬痛心指出，從監視器畫面中看到駕駛高速衝撞，讓阿嬤完全沒有閃避的機會，誰都無法接受這樣的結果。同時質疑，當時巡邏警車正後方尾隨肇事車輛，但在阿嬤被撞飛倒地後，員警雖隨即趕到，卻僅下車打電話，沒有當場採取急救措施，或是繼續追肇逃車輛。家屬也透過社群網路平台徵求目擊者影像，希望能夠了解真相，因為家屬無法接受阿嬤只是去買個菜，結果騎個機車準備返家，結果卻被毒駕男撞到不治。鹿港警方指出，巡邏員警昨天是在鹿港鎮中山路與博愛路口發現有車子闖紅燈右轉，才會鳴笛，違規車輛立即逃逸，「員警發現車輛撞人後，絕對是以救人為優先。」鹿港警分局指出，當時員警第一時間下車撥打119請求消防隊專業救護，並同步通報線上警力進行圍捕，並非不作為。警方強調，肇逃陳姓男子為台灣人，逃逸躲在鹿港鎮的民宅，警方以車牌追人，在男子肇逃5小時後逮捕到案。全案訊後以公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。