清明連假全台暴雨夾擊、國道大塞車，不少困在車陣中的民眾苦中作樂，讓任天堂手遊《Pikmin Bloom》（皮克敏 Bloom）意外成為社交神器！近日 Threads 上掀起超過 9 萬則討論熱潮，玩家驚覺在塞車種花時，不僅能與隔壁車「皮友」集體對視，更因今日全台降雨，有機會獲得超稀有的雨天限定「葉子帽」飾品皮克敏，讓原本枯燥的塞車行程瞬間變成尋寶馬拉松。
國道「死魚眼」大戰！皮克敏馬拉松爆笑對視
國道上的「對視奇觀」是今日最大的笑點。有網友分享，在國 5 慢速移動時開啟遊戲，發現地圖上對方的皮克敏竟然會集體「死盯著」自己的皮克敏看，那種空洞、無靈魂卻緊迫盯人的眼神讓萬人笑翻。網友紛紛留言形容：「這眼神害我笑到被口水噎到」、「像極了阿甘正傳的馬拉松現場」、「皮皮比我還會交朋友，I 人玩家表示害羞」。
由於氣象署今（4）日對多縣市發布強降雨警報，全台陷入雨幕，卻也觸發了遊戲中的特殊機制。玩家只要在下雨天進行遊戲，就有高機率獲得頭戴「葉子帽」的雨天限定飾品皮克敏。這項小確幸引發社群平台 Threads 暴動，相關討論量突破 9 萬則，網友紛紛笑稱：「這場暴雨澆不熄我種花的熱情」、「塞車也要拿到葉子帽！」
冰皮側跑、胖紫運動！時速 20 公里的浪漫
受塞車影響，國道車速一度掉到 20 公里以下，卻成了皮克敏奔跑的最佳時速。不少玩家曬出截圖，有的看到「冰皮克敏」在路面上滑稽側跑，有的則盯著自家的「紫色皮克敏」在雪隧中狂奔，笑稱該是時候讓牠們運動了。更有苦主分享，今天從板橋塞到台南，整趟路程一共種了 9097 朵花，成就感直接拉滿，感嘆：「塞車竟然變好玩了，皮克敏真是個怪遊戲」。
⚠️ 安全提醒：
雖然在車陣中種花紓壓，但駕駛人切勿一邊開車一邊操作手機。本次在 Threads 上引發熱議分享的網友，皆強調自己是坐在副駕或後座進行遊戲。提醒民眾，美景與遊戲應交由乘客操作，以免在雨天視線不佳的情況下發生危險。
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國道上的「對視奇觀」是今日最大的笑點。有網友分享，在國 5 慢速移動時開啟遊戲，發現地圖上對方的皮克敏竟然會集體「死盯著」自己的皮克敏看，那種空洞、無靈魂卻緊迫盯人的眼神讓萬人笑翻。網友紛紛留言形容：「這眼神害我笑到被口水噎到」、「像極了阿甘正傳的馬拉松現場」、「皮皮比我還會交朋友，I 人玩家表示害羞」。
由於氣象署今（4）日對多縣市發布強降雨警報，全台陷入雨幕，卻也觸發了遊戲中的特殊機制。玩家只要在下雨天進行遊戲，就有高機率獲得頭戴「葉子帽」的雨天限定飾品皮克敏。這項小確幸引發社群平台 Threads 暴動，相關討論量突破 9 萬則，網友紛紛笑稱：「這場暴雨澆不熄我種花的熱情」、「塞車也要拿到葉子帽！」
冰皮側跑、胖紫運動！時速 20 公里的浪漫
受塞車影響，國道車速一度掉到 20 公里以下，卻成了皮克敏奔跑的最佳時速。不少玩家曬出截圖，有的看到「冰皮克敏」在路面上滑稽側跑，有的則盯著自家的「紫色皮克敏」在雪隧中狂奔，笑稱該是時候讓牠們運動了。更有苦主分享，今天從板橋塞到台南，整趟路程一共種了 9097 朵花，成就感直接拉滿，感嘆：「塞車竟然變好玩了，皮克敏真是個怪遊戲」。
⚠️ 安全提醒：
雖然在車陣中種花紓壓，但駕駛人切勿一邊開車一邊操作手機。本次在 Threads 上引發熱議分享的網友，皆強調自己是坐在副駕或後座進行遊戲。提醒民眾，美景與遊戲應交由乘客操作，以免在雨天視線不佳的情況下發生危險。